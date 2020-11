Mathe-Lehrer zieht perfekten Kreis an der Tafel

Freihändig ohne Hilfsmittel: Mathe-Lehrer zieht perfekten Kreis an der Tafel – Im Leben eines Kindes kommt der Moment, wo Buntstifte und anderes Einsteigermaterial in der Federmappe nicht mehr reichen. Mit der gefürchteten Geometrie hält des Schulkinds bester Freund Einzug bei den Schreibwaren: der Zirkel hilft, wenn es darum geht, perfekte Kreise und Winkel zu ziehen. Der Mann aus dem nun folgenden Video hat entweder extrem oft damit geübt oder nie einen benötigt. Seht selbst.

Außer Frage steht, dass er Lehrer geworden ist, denn in dem Clip sehen wir ihn an der Tafel vor einer Schulklasse. Wobei er mit diesen Qualitäten auch durchaus auf einer Bühne stehen könnte – als Zauberer vielleicht. Denn er hat ein Händchen für den Spannungsaufbau, lässt sich nicht sofort in die Karten schauen und schafft es, seine Schüler auf den perfekten Moment vorzubereiten.

Perfekt ist aber ein gutes Stichwort: Denn wer je schon einmal sehen wollte, wie ein Mensch ohne besagten Zirkel oder andere Hilfsmittel einen makellosen Kreis zieht, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Das Ganze ist auf seltsame Weise faszinierend, wir fragen uns, wie lange er für dieses Können üben musste, oder ob man das einfach als Talent mitbekommt. Da soll noch einer sagen, Mathematikunterricht müsse langweilig sein.

Bei Alexander Overwick ist das jedenfalls nicht der Fall – der Lehrer ist der selbst ernannte „Champion im freihändigen Ziehen eines Kreises“ – und ging damit schon vor einigen Jahren viral. Verdientermaßen.