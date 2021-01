Free Running im Hardcore-Modus: Parkour auf den Dächern unserer Welt – Die Welt sehen, Städte, Wüsten und die vergessenen Bezirke von Metropolen. Ein Traum, den viele haben, die gerne reisen. Fans urbaner Sportarten machen sich diesen Traum schon seit vielen Jahren wahr, klettern – teils illegal – auf Ruinen, Industrieschlote und Wahrzeichen oder rennen mit enormem Geschick durch Gassen. Solches „Free Running“ in Perfektion zeigt dieses Video.

Wohl nur wenige urbane und Untergrund-Sportarten haben es in so kurzer Zeit zu so viel Ruhm gebracht, dass sie in die Popkultur eingezogen sind, wie Free Running. Parkour, wie man diese Sportart auch nennt, bekam vor allem Zugkraft durch die Spiele der „Assassin’s Creed“-Reihe, den Actionstreifen „District 13“ von Luc Besson und natürlich durch YouTube. Dort lud auch die Parkour-Crew „Storror“ ihre fantastische Kompilation hoch.

Diese Herren konnten im Laufe der Jahre Millionen von Fans um sich scharen und zeigen Parkour in Perfektion. Dabei kommen sie für ihre Videos ganz schön rum, wie diese Auskoppelung zeigt – geht es doch nach Jodhpur in Indien, in die Masada-Wüste, über die Dächer von Metropolen wie Paris, London, Hongkong, Tokio oder Seoul, nach Marokko und an noch viele Orte mehr.

Die Kunstfertigkeit und das athletische Geschick, die uns dabei begleiten, sind einfach nur beeindruckend. Der rasante Schnitt und die Bildqualität tun dann ihr Übriges, um die perfekte Illusion zu erzeugen, alle diese Orte wären eigentlich einer. Ein tolles Ding.