Frau vs. Baggerfahrer

Frau vs. Baggerfahrer: TikTok-Video geht viral – Seit Wochen macht ein Video die Runde im Netz, das die Zuschauer überaus belustigt. So sehr, dass der Clip viral ging und mittlerweile weit über fünf Millionen Mal angesehen wurde. Genauer gesagt geht es um den Baggerfahrer Sascha Förster, der auf seinem TikTok-Kanal „zweiwegebaggerfahrer“ einer Nachbarin gezeigt hat, dass Müllentsorgung auf anderer Leute Grundstück nicht cool ist.

So hatte eine Frau ihren Abfall aus ihrem Garten einfach über die Grundstücksgrenze geworfen. Die Gartenabfälle landeten auf dem Randweg neben dem Haus. Eben diesen Randweg hatte der Baggerfahrer Sascha Förster gerade erst fertiggestellt. Er sah die Aktion der Dame sowie den Haufen Biomüll und fackelte nicht lange.

„HIER, kannst deine Sch**ße zurück haben!“

Unter Einsatz der Baggerschaufel nahm er den unrechtmäßig entsorgten Gartenmüll auf und schickte diesen frei Haus mit den Worten „HIER, kannst deine Sch**ße zurück haben!“ zurück in den Garten des anliegenden Reihenhauses.

Das Ganze nahm er mit der Kamera auf und stellte den Clip online auf TikTok. Ganz nach dem Motto, lege dich niemals mit einem Baggerfahrer an, gab es so die Quittung für das Verhalten der Anwohnerin, was wiederum die User feierten und dem Video ungeahnte Reichweite einbrachten.

Quelle: focus.de