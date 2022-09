Eine der wohl bekanntesten Horrorvorstellungen vieler Menschen ist es, lebendig begraben zu werden. Unzählige Erzählungen, darunter Romane und etliche Filme, wurden von der Thematik inspiriert. Einer Frau blieb dieses Schicksal in der wirklichen Welt erspart. Während einer Beerdigung machte sie aus dem Sarg mit Klopfzeichen auf die Tatsache aufmerksam, dass sie noch lebte. Dennoch endete die Geschichte tragisch.

Auf diese Weise verständigte am 26. April die Peruanerin Rosa Isabel Cespedes Callaca (Alter gegenwärtig unbekannt) während der Beisetzungsfeier ihre Familie. Die hatte sich in der Stadt Lambayeque versammelt, um Callaca die letzte Ehre zu erweisen. Auf der Straße Chiclayo-Picsi war die Frau in einen Autounfall verwickelt worden, man hatte sie danach für tot erklärt. Während Familienmitglieder den Sarg über den Friedhof zur Grabstelle transportierten, wurden sie der Geräusche gewahr:

Als man den Sarg öffnete, lag Rosa mit offenen Augen und Lebenszeichen in dem Behältnis.

Der Vorfall ist im Video unten zu sehen. Der Friedhofswärter Juan Segundo Cajo kommentierte: „[Sie] öffnete ihre Augen und schwitzte, ich rannte sofort in mein Büro und verständigte die Polizei.“ Bis zu ihrer Bergung durch Ärzte und Sanitäter des nahegelegenen Krankenhauses Ferrenafe verblieb die Frau zur Sicherheit im Sarg. Als die Rettungskräfte sie bargen, stellten sie schwache Lebenszeichen fest. Sofort wurde Rosa Callaca an lebenserhaltende Systeme angeschlossen.

Zwar verbesserte sich der Zustand etwas, die Frau erlag dennoch Stunden später ihren schweren Unfallverletzungen. Ihre Familie ist nicht nur aufgrund des Schocks fassungslos – sie verlangt nun Antworten, warum die Frau ursprünglich überhaupt für tot erklärt und zur Bestattung freigegeben werden konnte, will wissen, ob sie zu retten gewesen sei. Rosas Familie nimmt laut einem Bericht des Portals „LADbible“ an, sie habe sich die ganze Zeit über im Koma befunden.

Einer ihrer Onkel wörtlich:

„Wir wollen wissen, warum meine Nichte gestern so reagiert hat, als wir sie zur Beerdigung gebracht haben. Wir haben Videos, auf denen sie den Sarg anstößt und berührt.“ Notbehandelt und letztlich für tot erklärt hatte man das Unfallopfer im Lambayeque Regional Hospital – nun ermittelt die Polizei. Bei dem Unfall kam auch Rosas Schwager auf tragische Weise ums Leben. Ihre drei Neffen liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und befinden sich noch immer im kritischen Zustand.

