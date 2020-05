Forscher überzeugt: 2020 wird der heißeste Sommer aller Zeiten – 2020 ist schon jetzt ein trockenes Jahr, Agrarindustrie und Förster schlugen in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Alarm. Doch wird das so bleiben? Könnte 2020 ein Rekordsommer anstehen, was Trockenheit und Temperaturen betrifft? US-Meteorologen sind sich sicher.

Die Experten der US-Wetterbehörde NOAA haben Computersimulationen durchgeführt, denen zufolge der Sommer 2020 nicht nur Rekordtemperaturen bringen, sondern sogar der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden könnte.

Bis dato war 2016 das wärmste Jahr seit 1881 gewesen – ganze 75 Tage mit über 25 Grad und landesweit 770 Sonnenstunden hatte es im Gepäck.

Jetzt schreiben wir Mai 2020 und es zeichnet sich nach gerade einmal vier Monaten ab, dass dieses Jahr eine ähnliche Richtung einschlagen könnte.

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ weiß: „Wenn es weiterhin so warm bleibt, und danach sieht es derzeit aus, kann 2020 tatsächlich den Hitze-Rekord brechen.“ Entsprechend trocken dürfte somit auch der Rest des Jahres 2020 ausfallen – Dürren inklusive.

