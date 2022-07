Flug-Ranking: Die unsichersten Airlines der – Tagtäglich steigen Millionen von Menschen weltweit entweder privat oder beruflich in den Flieger. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede, mit welcher Fluglinie man so durch die Lüfte reist. Gerade was diverse Sicherheitsaspekte betrifft, ist nicht jede Airline gleich. Die Seite „airlineratings.com“ blinkt in aller Regelmäßigkeit genauer hin und untersucht die Fluglinien auf verschiedene Sicherheitskriterien.

Dies wird dann in einem Ranking festgehalten, das von der sichersten bis zur unsichersten Airline reicht. Hierzu werden mehr als 400 Fluggesellschaften untersucht – und dies nach sieben verschiedenen Kriterien. Erfüllt eine Airline ein Kriterium, erhält sie dafür einen Stern. Maximal gibt es also sieben Sterne für das Erfüllen von Kriterien: Beispielsweise einen, wenn eine Airline ein Sicherheitszertifikat von der „International Air Transport Association“ (IATA) erhalten hat.

Es wird jedoch auch bewertet, ob die geprüften Airlines etwa auf der Schwarzen Liste der EU stehen, oder auch, ob es bei den Airlines in den letzten zehn Jahren zu Todesfällen kam. Nach Angaben von „airlineratings.com“ sind volle sieben Sterne ein Muss, um eine Airline mit der Bewertung „Sicher“ zu kategorisieren. Gemäß der Analyse erfüllen zurzeit 158 Fluggesellschaften sämtliche Kriterien und erhielten demnach die vollen sieben Sterne. Die Top drei stellen hierbei Qatar Airways auf Platz eins, gefolgt von Air New Zealand und Etihad Airways.

Nachfolgend kommen nun die unsichersten Airlines der Welt, die nur einen Stern erhalten haben:

Pakistan International Airlines, Pakistan

Air Algérie, Algerien

Scat, Kasachstan

Sriwijaya Air, Indonesien

Airblue, Pakistan

Blue Wing, Suriname

Iran Aseman Airlines, Iran

Nepal Airlines, Nepal

Als nicht wesentlich besser gelten die folgenden Airlines, die nach „airlineratings.com“ nur zwei der sieben möglichen Sterne erhalten haben:

Ethiopian Airlines, Äthiopien

UTair, Russland

Afriqiyah, Libyen

Iran Air and Iran Air Tour, Iran

Pegasus, Türkei

Conviasa, Venezuela

Quelle: travelbook.de