Fliegen wird teurer: Keine Billig-Tarife bei Ryanair mehr – Bei Ryanair soll künftig Schluss mit günstig sein. Wie der Chef der irischen Airline, Michael O’Leary, jüngst gegenüber der BBC erklärte, wolle man dort vorerst keine Billig-Tickets mehr anbieten: „Unsere wirklich günstigen Tarife – die Ein-Euro-Tarife, die 0,99-Euro-Tarife und sogar die 9,99-Euro-Tarife –, ich glaube, die werden Sie in den kommenden Jahren nicht sehen.“

Als Erklärung für diesen Schritt führt O’Leary die seit dem Krieg in der Ukraine noch weiter gestiegenen Ölpreise an. Ihm zufolge dürften die durchschnittlichen Ticketpreise demnach in den nächsten Jahren von aktuell 40 Euro auf rund 50 Euro ansteigen.

Ein weiterer Preistreiber sei die aktuell grassierende Inflation, in deren Fahrwasser es zu Arbeitskämpfen und hohen Lohnforderungen komme.

Weiterhin wirkt sich der Fachkräftemängel negativ auf die Ticketpreise aus. Laut dem Manager sei dafür vor allem der Brexit verantwortlich, der ein „Desaster“ für die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewesen sei.

Allerdings geht O’Leary nicht davon aus, dass die von ihm prognostizierte Preissteigerung dazu führe, dass die Menschen künftig weniger fliegen werden.

