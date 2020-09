Fitnesstest der russischen Armee: Bodybuilder versucht zu bestehen – Matt macht gerne Fitness und außerdem isst er sehr viel. So viel lässt sich schon mal der YouTube-Präsenz des Bodybuilders aus Großbritannien entnehmen. Eine kurze Netzrecherche später wissen wir außerdem, dass Matt 2016 die Silbermedaille bei der Kraftdreikampf-Europameisterschaft gewann und Fitnessinteressierten mittlerweile Coaching und Trainingsprogramme anbietet.

Außerdem rennt Matt gerne mit nacktem Oberkörper in Zeitlupe an irgendwelchen Stränden herum. Aber so ist das nun einmal, wenn man es heutzutage in den digitalen Medien zu einer gewissen Popularität bringen möchte, weshalb man Matt unter „Mattdoesfitness“ in so ziemlich allen einschlägigen sozialen Netzwerken findet.

Aber keine Sorge, dies hier soll keine verkappte Werbeveranstaltung für ein intensives Sportprogramm sein. Wir wollten dem Mann nur ein Gesicht geben, der sich im folgenden Video einer Herausforderung stellt die … sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt in Matts üblichen Trainingsplan passt: nämlich einem Fitnesstest, der in der russischen Armee praktiziert wird.

Dieser besteht aus neun Disziplinen, die natürlich in einer bestimmten Zeit absolviert werden wollen. Die Übungen mit den entsprechenden Zeitvorgaben könnt ihr hier nachlesen, falls ihr es mal selber versuchen wollt.

Dem Titel des Videos zufolge stellt sich Matt dieser Challenge, ohne vorher großartig dafür geübt zu haben. Aber wir sind uns sicher, ein durchtrainiertes Muskelpaket wie er rockt das ganz locker. Oder etwas doch nicht … ?!