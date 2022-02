Fitnessstudios: Neue Regelung bei Verträgen und Kündigungsfristen – Tagein, tagaus begeben sich Millionen von Menschen in Deutschland ins Fitnessstudio. Immer wieder kommt es dabei vor, dass man sich auch bei einem Fitnessstudio wieder abmelden will, allerdings die Kündigungsfrist verpasst hat. Dadurch verlängerten sich viele Verträge oftmals automatisch um ein Jahr.

Ein Ärgernis, das bald der Geschichte angehört. Denn ab dem 01. März 2022 gelten im Rahmen des „Gesetzes für faire Verbraucherverträge“ neue Regelungen auch für Fitnessstudio-Verträge. Die meisten Verträge besaßen bis dato eine Kündigungsfrist von drei Monaten – diese verlängerten sich nach Ablauf der Frist meist automatisch um ein ganzes Jahr.

Monatlich kündbar

Wer sich aber ab März in einem Fitnessstudio anmeldet, sieht sich in seinem Vertrag nur noch einer Kündigungsfrist von einem Monat gegenüber. Zugunsten der Verbraucher geht auch die neue Regelung in Bezug auf die Fristversäumnis. Denn wer seinen Vertrag nicht rechtzeitig kündigt, wird nicht mehr mit einer automatischen Verlängerung von bis zu einem Jahr bestraft.

So verlängern sich Verträge nur noch um einen Monat, die man dann natürlich innerhalb dieser Zeit kündigen kann. So heißt es bei der „Verbraucherzentrale“:

„Künftig sind bei vielen Verträgen stillschweigende Vertragsverlängerungen in AGB nur noch zulässig, wenn sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert und die Verbraucher eine Kündigungsfrist von höchstens einem Monat erhalten. Das bedeutet für Sie: Nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit kommen Sie, wenn Sie wollen, spätestens einen Monat nach Zugang Ihrer Kündigung aus dem Vertrag heraus.“

Kundinnen und Kunden sollten laut der Verbraucherzentrale zudem ab März die AGB ihrer Verträge überprüfen, ob dort dann auch die neuen Regelungen niedergeschrieben wurden.

Leider gilt die Neuregelung nicht rückwirkend für Verträge, die vor dem 01. März 2022 abgeschlossen wurden.

Quelle: fitbook.de