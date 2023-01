Fitness-Model erklärt: „Männer sind von mir eingeschüchtert.“ – Es gibt Frauen, die auf Männer äußerst einschüchternd wirken können, und wenn diese eine Königin krönen müssten, wäre Sophie Larissa Weiss sicherlich eine heiße Aspirantin auf den Thron. Nicht umsonst verdient sie einen nicht unwesentlichen Teil ihres Geldes damit, dass sie sich dafür bezahlen lässt, ihre „Kunden“ zu vermöbeln.

Ein solches Image bringt es jedoch auch mit sich, dass Männer sich nicht trauen, Sophie um ein Date zu bitten, während andere davon überzeugt sind, dass sie ihre Muskeln lediglich Steroiden zu verdanken hat.

Sophie ist nämlich Kampfsport- und Bodybuilding-Fanatikerin von Kindheitsbeinen an, wuchs sie doch mit einem Vater auf, der selbst professioneller Bodybuilder war und seine Tochter ermutigte, es ihm gleichzutun.

Gegenüber dem „Daily Star“ sagte sie: „Ich habe viele Trolle und Männer, die sagen, 'oh, du siehst männlich aus' und sie beschuldigen mich buchstäblich, Steroide und so etwas zu nehmen, obwohl ich nicht einmal besonders groß bin. Dabei liegt es offensichtlich an meinen Genen und ich trainiere und ernähre mich sehr gut, deshalb bekomme ich das ziemlich oft zu hören.“

Sophie verrät: „Am Anfang hat es mich gestört, aber jetzt ist es mir egal, denn ich bin daran gewöhnt und sehe es als Kompliment, weil sie offensichtlich denken, mein Körper sei nicht erreichbar.“

„Alles, was es braucht, ist harte Arbeit und Essen. Das Geheimnis ist, sich nicht verhungern zu lassen.“

Neben ihrem Prügel-Business betreibt Sophie außerdem noch einen erfolgreichen OnlyFans-Kanal, der ihr innerhalb von nur einen Monat einmal bereits stolze 11.000 Pfund einbrachte. Doch während es im Netz für sie super läuft, stellt sie das wahre Leben vor ganz andere Herausforderungen.

„Wenn es um Verabredungen und andere Dinge geht, ist es schwierig“, seufzt die Frau, die man auch als „Barnsley Basher“ kennt.

Bei Ausflügen mit ihren Bekannten fiel Sophie bald auf, dass ihre Freundinnen stets mit anderen ins Gespräch kamen, sie selbst aber ignoriert wurde: „Ich dachte einfach, sie fänden mich nicht attraktiv oder so. Meine Freundinnen wurden angemacht, aber ich nicht, und ich dachte, mit mir stimmt wirklich etwas nicht.“

Ähnlich erging es ihr, als sie mit ihrer Mutter im Urlaub war, und diese in einer Bar angesprochen wurde, Sophie hingegen nicht. Später erklärte ihre Mutter ihr dann, dass die Männer hauptsächlich mit ihr über ihre Tochter hatten sprechen wollen.

Da dämmerte es Sophie, dass Männer von ihr eingeschüchtert sein müssen.

Darauf angesprochen, ob sie das störe, antwortete sie: „Ja, das tut es. Ich will nicht mit einer Pussy zusammen sein. Ich ziehe unterwürfige, schwache Männer in Beziehungen an.“

„Ich denke einfach, wenn sie mich beim Kampfsport oder was auch immer sehen, denken sie, dass ich männliche Energie habe. Ich bin auch sehr unabhängig, weil ich meine eigenen Ziele habe und ich trainiere und kämpfe wie ein Mann.“

Doch abseits der Trolle und verängstigten Männer hat Sophie auch viele Bewunderer.

Während einige sich bei ihr nur Tipps abholen, wie sie ein Sixpack bekommen können, flog einer ihrer Fans aber sogar aus Spanien an, um von ihr aufgemischt zu werden.

„Ich hatte einen Typen aus Madrid, der den ganzen Weg hierher geflogen ist, um von mir ins Gesicht geschlagen zu werden. Er bekam einen günstigen Flug und ein günstiges Hotel, aber ich verlange 500 Pfund pro Stunde und er war zwei Stunden hier.“

In einem früheren Interview erklärte Sophie diesbezüglich bereits: „Ich verprügle Männer, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie wollen, dass ich sie mit Wrestling-Moves dominiere und sie mögen es, ins Gesicht geschlagen zu werden.“

„Mein Vater findet es lustig und toll und hat den Leuten im Urlaub in Ägypten davon erzählt. Er meinte: 'Oh ja, meine Tochter wirft beruflich mit Männern um sich'.“

