Fisch- & Fleischbeschau: Karpfenkalender für 2023 verfügbar – Wie bei vielen Dingen, die Kultstatus genießen, lässt sich nur schwerlich erklären, warum das so ist. So unerklärlich verhält es sich mit dem „Karpfenkalender“ nicht: der „Carponizer Carp Calendar“ zeigt hübsche Frauen und mächtige Karpfen – und ist selbst in Nichtangler-Kreisen beliebt. Der Hersteller aus Cloppenburg feiert gewaltige Erfolge.

Bald auch international, wenn es nach dem Willen von Hersteller Hendrik Pöhler geht – schließlich gibt es weltweit Petrijünger. Pöhler: „Fischen ist eines der größten Hobbys weltweit und der erotische Karpfen-Kalender Carponizer erobert die Welt.“ Doch wo nackte Frauen abgelichtet sind, ist die Blase der Dauerempörten bekanntlich nicht weit. So hagelt es auch Kritik für den „Carponizer“, ihm wird „Sexismus“ vorgeworfen, Frauen „müssten“ sich demnach „sexualisieren“.

Die Orte für die Shootings des Karpfenkalenders wechseln übrigens jährlich:

Für die neue 23er-Version ging es ins niederländische Emstek, Hendrik Pöhlers Heimatort. Die Motive sind für jeden denkbar geläufig, der einmal die Wand einer Kfz-Werkstatt und dortige Pirelli-Kalender oder dergleichen gesehen hat: zwölf Monate, zwölf Frauen – jede davon in Pose mit einem kapitalen Gründler. Pöhler fasst die Quelle hinter dem Erfolg selbst zusammen:

„Der Kalender ist aus zwei Gründen beliebt – die Idee ist sehr speziell, aber sehr einfach. Die meisten Männer gehen gerne angeln und sie lieben auch schöne Frauen, also warum nicht beides kombinieren?“ Weniger einfach seien die eigentlichen Aufnahmen, wie der Karpfenkalender-Ersinner gegenüber „kreiszeitung.de“ erläutert: „Das Shooting für den Kalender war sehr aufwendig. Alles muss perfekt sein – gutes Wetter, schöne Models, ein perfekter Karpfen, den man vorher fangen muss."

Es könne „also Stunden oder sogar Tage dauern, jedes Foto aufzunehmen“, wie er weiter ausführt. Preis für den 2023er „Carponizer Carp Calendar“: 19 Euro, er kann bereits geordert werden. Der Kalender erfährt nicht nur Kritik aus feministischen Kreisen, sondern auch von Tierschützern oder solchen, die es zu sein behaupten: das englisch-/hindisprachige indische Nachrichtenportal „The Quint“ und dessen YouTube-Kanal nennen den Kalender medienwirksam gar das „Einmaleins der Tierquälerei“. Dort klagt man an:

„Die Karpfen werden aus dem Wasser gezogen und minutenlang nach Luft schnappend zurückgelassen, bevor sie wieder ins Wasser gesetzt werden, damit sie nicht sterben.“ Weiter will man dort wissen: „Der Fotograf hat 6 Wochen gebraucht, um das Shooting zu absolvieren. Das sind sechs Wochen andauernder Qual für die Fische.“ In den sozialen Medien finden sich unvermeidlicherweise ebenfalls Empörte, die in den Models des Karpfenkalenders unfreiwillige Opfer ausgemacht haben wollen, ohne sie selbst zu fragen.

So schreibt jemand: „Nun, es ist ein Kalender für Karpfenfans, aber traurig, wie Frauen sich selbst sexualisieren müssen, ermutigt vom Designer des Kalenders, um die Leute zum Kauf der Kalender zu ermutigen.“

Quelle: kreiszeitung.de