Firma der Heim-Kamera reagiert auf Viral-Video: Feuerwerk verwandelt Einfahrt in Inferno – Am 4. Juli ist der amerikanische Unabhängigkeitstag. Traditionell wird der von vielen Menschen in den USA mit einem zünftigen Feuerwerk oder zumindest ein paar Böllern begangen. So auch von der Personengruppe, welche in den nun folgenden Aufnahmen zu sehen ist. Entspannt gönnen sich einige Menschen im Video in der Einfahrt eine Auszeit, während drei von ihnen etwas Feuerwerk entzünden. Der Beginn einer Ereignisfolge, welche im Desaster mündet.

Die Aufnahmen einer Sicherheitskamera eines Unternehmens namens „SimpliSafe“ gingen rasch viral, nachdem sie zuerst auf Twitter und später auf anderen Plattformen auftauchten. Solche privaten Kameras können genutzt werden, um etwa Eingangstüren, Garagen oder Einfahrten zu überwachen. Da das Gerät während dieses Vorfalls aktiv war, gibt es ein Video der Eskalation. Es beginnt mit den drei erwähnten Personen, die eine Art Römisches Licht oder eine Fontäne auf dem Bordstein vor dem Haus entzünden.

Doch etwas scheint schief zu gehen:

Statt als Zauber aus bunten Feuerkugeln senkrecht in die Lüfte zu steigen, schießt der Inhalt des Feuerwerks stattdessen sternförmig parallel zum Boden in alle Richtungen – darunter auch mitten in die Gruppe der Sitzenden. Die stürmen unter Rufen in alle Richtungen davon. Herzschläge danach scheint es, als wäre alles überstanden. Dann passiert es: Sekunden später explodiert neben einem Kind eine weitere Funkenkugel. Der Junge erschreckt sich, springt jedoch behände aus dem Weg – allem Anschein nach unverletzt.

Doch der zischende Funke richtet weit mehr an – denn wie es aussieht, geht er direkt einem Behälter mit dem übrigen Feuerwerk hoch, welches alllem Anschein nach für den Feiertag vorgesehen war. So entzünden sich die Vorräte in einem verheerenden Inferno, das den Familienkombi und noch mehr Feuerwerk im Kofferraum zu erfassen scheint, während dichte Rauchwolken schließlich jede Sicht nehmen.

Kameraunternehmen reagierte auf Vorfall

Online wurden Behauptungen laut, bei dem Video handele es sich um einen PR-Stunt von SimpliSafe. Auf Anfragen von US-Medien verneinte ein Sprecher dies. Das Unternehmen teilte mit, dass man hoffe, dass es allen Beteiligten gut gehe und man nicht hinter dem Feuerwerksunfall stecke. Stand dieses Artikels gibt es keine Informationen, ob die Menschen im Video den Zwischenfall ohne Blessuren überstanden haben.

Der Sprecher von SimpliSafe wörtlich: „Wir haben heute viele Kommentare und Anfragen dazu erhalten, ob dies ein geplantes Ereignis war. Wir sind für den Schutz unserer Kunden da und nehmen Ereignisse, die ihre Sicherheit gefährden, nicht auf die leichte Schulter.“ Es ist bislang unklar, wer das ursprüngliche Video des Vorfalls überhaupt auf Twitter hochlud oder wer die Beteiligten sind.

Quelle: hitc.com/