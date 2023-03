Finger, Hände, Unterarme verletzt: Tischler stellt Werkstatt-Unfälle im Video nach – Wer schon einmal in einer professionellen Werkstatt gearbeitet hat, weiß: Profis gehen in der Regel professionell mit ihrem Werkzeug um. Liegt irgendwie in der Natur der Sache. Auf Azubis und Laien lauern jedoch so manche Stolperfallen und Gefahrenpotentiale. Auch wenn moderne Tischsägen, Kettensägen und Bohrmaschinen zum Teil mit neuen Technologien für einen Auto-Stopp bei Kontakt mit Gliedmaßen sorgen, sind Unfälle im Berufsleben an der Tagesordnung. Doch was machen die Maschinen mit dem Körper? Das Video zeigt es.

Zu sehen ist es auf einem YouTube-Kanal namens „Blacktail Studio“, der sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels über beeindruckende 2,18 Millionen Abonnenten freut. Klar ist: Nicht nur Heimwerker-Videos und Reparaturanleitungen sind auf dem weltgrößten Videoportal beliebt. Auch Profi-Handwerker wie Metalldreher, Schmiede, Schweißer oder Tischler betreiben zum Teil enorm erfolgreiche Kanäle und haben ihr einstiges Video-Hobby zum Hauptberuf gemacht. Bei „Blacktail Studio“ sind vor allem Tischlerarbeiten zu sehen.

So baut der Mann etwa faszinierende Tische, stellt aber auch schon mal Metallklingen wieder her

Dazwischen gibt es allerlei interessante Videos, die eher in die Kategorie „Mein Alltag als Schreiner und was da so passiert“ fallen. So zeigt der Handwerker, was er in den Astlöchern langer Bohlen schon alles Skurriles gefunden hat. Auch sein Video mit dem bezeichnenden Titel „Verletzungen bei der Holzbearbeitung in Zeitlupe“ dürfte in diese Kategorie fallen. Denn hier lässt uns Cam vom „Blacktail Studio“ an Fragen teilhaben, die er aus dem Berufsalltag seiner Kollegen kennt und die sich viele schon einmal gestellt haben dürften.

Was passiert eigentlich, wenn so eine Hand in die Tischkreissäge kommt? Klar, man schneidet sich – aber so profan ist diese Videoanalyse nicht. Vielmehr geht es darum, in Zeitlupe zu sehen, wie die einzelnen Werkzeuge funktionieren und welche potenziell schweren Verletzungen hier auf Heim- und Handwerker lauern. Denn eines ist klar: Ein Bohrer, seitlich berührt, trägt mit etwas Glück nur eine Fingerkuppe ab – eine PS-starke Kettensäge mit langem Schwert und breiten Zähnen reißt übel klaffende Wunden.

Diese einmal zu zeigen, genügt dem Manne aber nicht:

Deshalb hat der Schreiner und Kanalbetreiber von „Blacktail Studio“ gleich ein paar Bekannte ins Video eingeladen, die selbst schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben: Männer, die sich mit der Nagelpistole in die Knochen getackert, die Finger in den Hobel gekriegt oder sich mit der Tischbohrmaschine besagte Fingerkuppe abrasiert haben. Kein Video für Zartbesaitete – denn in Superzeitlupe werden solche Verletzungen parallel nachgestellt.

Cam scheute keine Kosten und Mühen – er besorgte sich Dummy-Gliedmaßen, die normalerweise für ballistische Beschussproben verwendet werden. Das Ergebnis ist eine Parade schmerzhaft anzusehender Missgeschicke, begleitet von nicht minder unschönen Schilderungen direkt Betroffener. Doch hier geht es nicht um bloße Schockwirkung und „Gore“, wie Cam selbst betont. Es ist ein Video, das auch andere Handwerker aufklären soll – und das ist mehr als gelungen.