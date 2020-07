Finanzen: Knapp jeder dritte deutsche Haushalt hat keine Ersparnisse – Deutsche sind als gute Sparer bekannt. Eine repräsentative Umfrage zum Thema Finanzen hat nun offenbart, dass hierzulande beinahe in jedem dritten Privathaushalt keinerlei Geld auf der Seite liegt.

Etwa die Hälfte der befragten Bundesbürger gaben an, in etwa über drei Monatsnettoeinkommen an Ersparnissen zu verfügen, während ca. 29 Prozent von 1000 Teilnehmern an der Befragung offenbarten, überhaupt keine Rücklagen anzusparen. Die Umfrage wurde von der ING in ganz Europa durchgeführt.

Insgesamt wurden 13 Staaten für die Studie berücksichtigt – auffällig ist dabei, dass in den meisten anderen an der Umfrage teilnehmenden Ländern der Anteil der nicht-sparenden Bürger kleiner ausfällt. Die ING teilte jedoch mit, dass auch hierzulande der Anteil der Haushalte ohne Rücklagen im Vergleich zur letzten Umfrage im Winter gesunken sei.

Im Dezember 2020 hatten noch 31 Prozent der befragten Deutschen angegeben, über keinerlei Sparguthaben zu verfügen. Hinsichtlich der Corona-Krise vermuten die ING-Volkswirte: „Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise bringt die Menschen offenbar dazu, vermehrt Geld zurückzulegen. Sofern sie es können.“

In etwa die Hälfte aller Bundesbürger offenbarte Rücklagen in Höhe von mehr als drei Monatsnettoeinkommen. Wird dieser Wert mit Umfrageteilnehmern verrechnet, die zu der Frage entweder keine Angaben machen wollten oder dies nicht konnten, so erhöht sich der Wert laut ING-Angaben auf 59 Prozent. Höher liegt er demnach nur noch in Großbritannien oder Luxemburg.

Quelle: weser-kurier.de