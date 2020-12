Was passiert, wenn ein Böller in der Hand losgeht?

Feuerwerks-Versuch: Was passiert, wenn ein Böller in der Hand losgeht? – Abhängig davon, ob und wann ihr diese Zeilen lest, ist das Corona-Jahr 2020 bereits vorbei, oder aber ihr lest diesen Text aktuell und freut euch trotzdem auf Silvester. So oder so werden die meisten von uns wegen der Regelungen ohne Feuerwerk auskommen müssen – oder mussten es. Ihr wisst schon. Bis ihr wieder einen Böller in die Hand nehmt, könnt ihr euch jedenfalls die Zeit mit diesem Video vertreiben. Doch wer weiß, vielleicht wollt ihr danach nicht mehr.

Der Kanal „Slivki Show“ erfreut sich auf YouTube ungebrochener Beliebtheit und begeistert seine Zuschauer – Versionen in gleich mehreren Sprachen existieren davon. Die deutsche Variante kommt mit einem kultverdächtigen Sprecher daher, der mit (wahrscheinlich gewollt?) hartem russischen Akzent das Geschehen auf dem Bildschirm kommentiert. In dieser Folge geht es eben um eine nicht ganz unwichtige Frage.

Traditionsgemäß für diesen Kanal wird auch diese in leicht schiefem Deutsch präsentiert: „Was passiert, wenn Böller in Hand explodiert?“ Das lässt sich hervorragend mit ballistischer Gelatine und ein paar Fingerknochen nachstellen – da man die bekanntermaßen nicht überall findet, müssen eben Hähnchenreste genügen. Damit zieht es „Slivki Show“ in die einsame Natur, wo dann alles ausprobiert wird:

Von Mini-Knallern aus den typischen „Matten“ bis hin zu Kanonenschlägen müssen die Testhände alles Mögliche mitmachen. Da bleibt uns nur der schlechte Witz zum Schluss: Besser arm dran als Arm ab. Cyka Blyat aber auch!