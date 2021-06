Faszinierendes Video: Bienen öffnen Drehverschluss mit Teamwork – Wespen sind Arschlöcher mit Flügeln, Bienen sind dafür aber umso cooler. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Bienen stubenrein sind, und ihre Exkremente ausschließlich außerhalb des Stockes ausscheiden?

Auch interessant: Im April 1984 nahm man 3.300 Bienen in der Raumfähre Challenger mit ins All. Die Schwerelosigkeit war für die kleinen Kerlchen kein Problem, und so bauten sie ein weitgehend normales Nest.

In den USA ist es im Rahmen eines vom Pentagon finanzierten Projektes mit dem Titel „Stealthy Sensor Insect Project“ sogar gelungen, Bienen darauf zu trainieren, Sprengstoffe zu erkennen.

Offenbar handelt es sich bei Bienen also trotz ihres winzigen Gehirns um durchaus flexible und intelligente Zeitgenossen

Das beweist aktuell auch ein Video, welches Zuschauer im Netz begeistert. In diesem ist zu sehen, wie zwei Bienen scheinbar gezielt zusammenarbeiten, um den Drehverschluss einer Limonadenflasche zu öffnen, und dabei auch noch Erfolg haben.

Eigentlich ist das auch nur fair, wenn man bedenkt, dass wir Menschen den Bienen schließlich auch ihren Honig wegessen. Es stellt sich allerdings die Frage, woher die Tiere wissen, in welche Richtung man den Deckel drehen muss.

So oder so, die beiden fleißigen Bienchen haben sich den erfrischenden Drink redlich verdient.

Quelle: sueddeutsche.de