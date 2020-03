Faszinierendes Schwarm-Verhalten: Seebarben legen Hai aufs Kreuz – Dass viele Tierarten, die sich zu Schwärmen zusammenfinden, beeindruckende kollektive Verhaltensweisen zeigen, sollte bekannt sein. Koordinierter Vogelflug oder Fische, die sich Gefahren durch blitzartige gemeinschaftliche Wendemanöver entziehen, das ist einfach nur beeindruckend. Doch es ist eine Sache darüber zu reden – und eine ganz andere, so etwas von meisterhaften Tierfilmern gezeigt zu bekommen. Lehnt euch also zurück und gebt euch dieses Video.

Das stammt, wie sollte es im Kontext der Tierdokumentationen auch anders sein, aus einer BBC-Reihe mit dem unerreichten Sprecher Sir Richard Attenborough, der längst durch seine Mitwirkung an unzähligen dieser Meisterwerke unsterblich geworden ist. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus der Reihe „Seven Worlds, One Planet“, die sich die sieben Weltmeere zum Thema genommen hat. In diesem Ausschnitt geht es nach Nordamerika, genauer gesagt an die Küste Floridas.

Hier erleben wir Schwärme von Meeräschen und Seebarben. Genau auf diesen Haufen köstlicher Leckerbissen hat es ein Schwarzspitzenhai in dem Videoclip abgesehen. Wie sich das gewaltige bewegliche Buffet mit seinen zehntausenden Mitgliedern dagegen wehrt, dem Fressfeind zum Opfer zu fallen, ist faszinierend. Wir wollen an dieser Stelle kein weiteres Wort darüber verlieren – schaut einfach selbst.