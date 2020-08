Faszinierendes Handwerk: Mann spaltet 13-Tonnen-Felsen per Hand – Steter Tropfen mag den Stein höhlen, hat aber auch Zehntausende Jahre, wenn nicht Jahrmillionen dafür zur Verfügung. Wenn Menschen Steine bearbeiten wollen, haben sie in der Regel nicht diesen Zeitrahmen. Gut, dass die Götter den Trennschleifer für so etwas erfunden haben. Doch wie wurden früher Quader und Felsen gespalten? Dieses Video eines traditionell arbeitenden Steinmetzes zeigt es.

Der Herr aus dem Video heißt Dennis Carter, stammt aus den USA und betreibt ein ebenso traditionelles Hostel bei Deer Isle im Bundesstaat Maine. Mit einem Zwei-Pfund-Hammer und einigen Hilfsmitteln geht er hier zu Werke. Dabei liefert er ebenso faszinierende wie entspannende Einblicke.

Der Steinquader, an dem er arbeitet, wiegt übrigens bescheidene 13 Tonnen und soll halbiert werden. Dennis will daraus Fundamente für eine neue Werkstatt neben seinem Hostel anlegen. Um den Quader zu spalten, bohrt er als erstes Löcher in das Material – in diese werden dann dübelartige Führungsschienen bzw. hohle Spaltkeile geschoben.

In diese wiederum kommen dann große Nägel – der Rest ist dann Handarbeit. Lange, methodische Handarbeit, an deren Ende ein gewaltiger gespaltener Block steht. Um die beiden Hälften dann wieder kleinzukriegen, geht es mit den beiden 6,5-Tonnen-Blöcken dann genauso weiter, und mit den vier nächsten, und so weiter, und so weiter…

Quelle: boingboing.ne