Faszinierendes Arbeits-Video. So entfernt ein Industrie-Laser Rost – Laser sind eine faszinierende Sache und auch in großer Stärke lange keine Science-Fiction mehr. Insbesondere in der Industrie finden sie einen regen Einsatz, wo man mit ihnen nicht nur Entfernungen messen oder Temperaturen fühlen kann, sondern auch ultrapräzise Schnitte in harten Materialien vornimmt. Doch man kann damit nicht nur Festkörper durchschneiden, sondern reinigen. Selbst von Rost, wie dieses Video zeigt.

Das Unternehmen P-Laser hat sich auf eine Art von Laser-Equipment spezialisiert, die für die Reinigung im industriellen Maßstab eingesetzt wird. Staub und Schmutzkrusten lassen sich damit ebenso entfernen wie Rost, was das Video auf beeindruckende Weise zeigt. Auch Plastiken oder Gussformen auf Fertigungsstraßen lassen sich somit im großflächigen Maßstab von Rückständen befreien.

Korrodierte Oberflächen werden dabei mit einem hochenergetischen Lichtstrahl bestrahlt. Der Laser verdampft diese Oberflächenbestandteile in Form von Schmutz und Rost, die sich durch das Licht erhitzen. Die hohen Temperaturen verwandeln den Belag in Gas oder zerstäubte Kleinstpartikel. Beides kann dann bequem mit einem Sauger entfernt werden. Das Ergebnis spricht für sich.

Noch dazu ist es seltsam entspannend, einer solchen Maschine dabei zuzusehen, wie rostige und verfärbte Oberflächen oder selbst solche mit dicken Belägen unter Gleißen und Blitzen plötzlich wieder fabrikneu werden.