Faszinierende Zeitreise mit Pub an Bord: So elegant war das Fliegen einmal – Einige lieben es, andere hassen es oder haben sogar Angst davor. Wieder andere haben es noch nie im Leben getan und werden es vielleicht auch nie genießen: das Fliegen. Seit der Mensch die Lüfte erobert hat und sich die Technologie immer weiter verbesserte, ging es auch für Passagiere in die Höhe. Eine Video-Zeitreise zeigt, dass sich dabei im Laufe der Jahrzehnte viel geändert hat – und beileibe nicht alles zum Besseren.

Leser fortgeschrittenen Alters werden sich vielleicht noch erinnern, dass es einstmals wie in Kinos auch noch Aschenbecher und Zigarettenkonsum an Bord von Flugzeugen gab. Doch das ist beileibe nicht die einzige Sache die – Pardon für das schlechte Wortspiel – im Laufe der Jahrzehnte auf der Strecke geblieben ist, wenn es um Linienflüge oder Jumbojets geht. Der YouTuber Phil Edwards zeigt in seinem Video faszinierende Einblicke in die Vergangenheit.

Oder wie er es ausdrückt:

„Sprechen wir doch einmal über 'Pong' im Pub.“ Womit er sich auf die Tatsache bezieht, dass Flugzeuge früher in der Tat einiges an heute geradezu kurios erscheinenden und faszinierenden Attraktionen für die Passagiere (und in unbeobachteten Momenten sicher auch die Mannschaft) an Bord hatten. Dabei ging es tatsächlich eben nicht nur um das Rauchen. Dabei offenbart das Video von Edwards, dass sich der Pub inklusive Lounge mit einem „Pong“-Videospiel, das in einen Tisch eingelassen war, an unerwarteter Stelle befand:

Keineswegs in der Ersten, sondern in der Touristenklasse. Die Erste Klasse hatte hingegen einen Salon inklusive einem offenen Buffet für die zahlungskräftige Kundschaft, wie die Videoaufnahmen aus alten Tagen beweisen. Dem Video zufolge brach in den späten 60er und frühen 70er Jahren ein regelrechter „Krieg“ zwischen den neuen 747-Jumbos und den alten breiten US-amerikanischen Maschinen aus, „welche von ihnen Atemberaubenderes bieten konnte“.

Ein Wettstreit, den man heute eingepfercht in der Touristenklasse mit aus der Maschine entfernten Video-Bildschirmen kaum noch nachvollziehen kann …

Doch wie das Video in den danach folgenden rund elf Minuten ausführt, gab es früher geradezu epische Clubs und Lounges auf den Oberdecks der gewaltigen Maschinen, die vor Stil und Eleganz teilweise nur so überquollen. Ein interessanter Ausflug in (möglicherweise?) bessere Zeiten, den sich kein Flugzeugfan entgehen lassen sollte.