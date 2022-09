Faszinierende Orte dieser Welt: Eine ganze Stadt in nur einem Gebäude – Die Welt hält täglich aufs Neue Wunder bereit, von denen man oftmals selbst dann nicht gehört hat, wenn es der Job ist, nach Wundersamem zu suchen. So war dem Verfasser bislang nicht klar, dass es auf unserem Blauen Planeten einen Ort gibt, an dem eine ganze Stadt mit ihren Bewohnern in einem einzigen Gebäude lebt: Whittier im US-Bundesstaat Alaska, ein Ort mit einer bewegten Geschichte.

Rund 6000 Einwohner hat Whittier, das rund 1,5 Fahrstunden entfernt von der Stadt Anchorage liegt. Ein abgelegener Ort, den uns der YouTuber Peter Santenello hier auf seinem Kanal präsentiert. Denn das Örtchen in einem Gebäude ist nicht ohne weiteres zu erreichen – unter anderem muss man durch einen Tunnel, welcher unter einem Gletscher hindurch führt.

Das Gebäude von Whittier beinhaltet alles, was eine Kleinstadt braucht:

Ein Postamt, einen Supermarkt sowie eine Schule. Ein nahezu in sich geschlossenes System, welches aber keinesfalls aus Jux und Dollerei auf diese Weise entstand. Die Geschichte des Ortes geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück: Die US Army errichtete nahe des Gletschers Whittier das Lager Camp Sullivan – der Küstenort wurde zum Zugang aller US-Streitkräfte nach Alaska. Zwei Hauptgebäude wurden in den Fünfzigern für die weitere Unterbringung von Soldatenfamilien errichtet – eines davon, das „Hodge Buidling“ erleben wir im Video.

Es wird auch als „Stadt unter einem Dach“ bezeichnet. 150 Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind in dem Komplex untergebracht. Doch kurz nach dem Bau, Anfang der sechziger Jahre, wütete das schwerste Erdbeben der US-Historie auch in Whittier: 9,2 auf der Moment-Magnitude-Skala sorgten für einen Tsunami von 13 Metern Höhe, welcher seinerzeit in Whittier Schäden in Höhe von 10 Millionen US-Dollar verursachte und 13 Menschen das Leben kostete.

Die faszinierende Geschichte des Ortes erleben wir aus dem Munde seiner Bewohner bei dieser Führung für Peter Santenello und seine Zuschauer.