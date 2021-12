Fast 32.000 Euro in einer Woche

Fast 32.000 Euro in einer Woche: Reality-TV-Sternchen verkauft ihre Fürze im Glas – Schon mal von einer Reality-TV-Persönlichkeit namens Stephanie Matto gehört? Wir zuvor auch nicht. Und das wäre wohl auch so geblieben, hätte diese nicht kürzlich wegen einer ganz besonderen Geschäftsidee von sich Reden gemacht: Stephanie verkauft ihre Fürze in Gläsern.

In einem Video auf TikTok verriet Matto, dass sie damit in nur einer Woche stolze 50.000 Australische Dollar verdient hat – also fast 32.000 Euro.

„Ich glaube, meine Hauptmotivation war Geld, aber ich dachte auch, dass es eine lustige Werbemaßnahme wäre, die die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich ziehen würde“, erklärte Stephanie in einem Interview mit „Buzzfeed“.

„Im Laufe der Jahre habe ich ein paar Nachrichten von Männern und Frauen erhalten, die meine getragenen BHs, Höschen, Haare, Badewasser usw. kaufen wollten. Ich dachte, dass Fürze eine Nische sind, aber auch etwas Lustiges, Skurriles und Anderes! Es ist fast wie eine Neuheit!“

„Und es hat definitiv funktioniert.“

Selbst bei einem Preis von umgerechnet rund 885 Euro pro Glas, bedarf es immer noch einer Menge Gases. Um ihren Körper zur Arbeit zu bewegen, gönnt sich Matto ein Frühstück aus Bohnen, einem Eiweißmuffin, hartgekochten Eiern, einem Eiweißshake und etwas Joghurt. Angeblich verleihe dies ihren Fürzen einen stechenden Geruch.

„Ich kombiniere mein ‚Produkt‘ auch gerne mit etwas, das nach mir riecht, also sprühe ich eines meiner Lieblingsparfüms in jedes Glas, um den Kunden ein möglichst intensives Erlebnis zu bieten … Ich lege ein kleines Stoffblatt oder eine Blume in jedes Glas – das ist ästhetisch ansprechend und sorgt außerdem dafür, dass der Duft daran haften bleibt und länger hält.“

Stephanie erklärt weiter, dass die Leute, die ihr Produkt kaufen, „in der Regel diejenigen sind, die gerne Kuriositäten sammeln und entweder Fans von mir oder der Serie sind!“

Gemeint ist die Show „90 Day Fiancé“, an der Matto zuvor teilgenommen hatte.

Jene basiert auf dem amerikanischen K-1-Visum-Verfahren. Dieses Visum ermöglicht es dem Verlobten aus einem anderen Land, in die USA zu reisen, um mit seinem zukünftigen amerikanischen Ehepartner zusammenzuleben.

Der Zweck des K-1-Visums besteht darin, dem Paar Zeit zu geben, Vorbereitungen zu treffen und eine Trauung vorzunehmen. Jedes Paar muss im Rahmen des Visumverfahrens Dokumente unterzeichnen, in denen es seine Absicht zur Eheschließung erklärt. Wenn das Paar nicht innerhalb von 90 Tagen heiratet, muss der Begünstigte das Land verlassen.

Embed-Code wurde nicht gefunden!

Quellen: buzzfeed.com , 9gag.com