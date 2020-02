Autor: Redaktion MANNTV

Der Begleittext zu folgendem Video liest sich, wie der Beginn eines schlüpfrigen Groschenromans: „Die Farbe auf dem Toyota Tundra begann sich bereits abzulösen. Außerdem konnte Exoman die Notwendigkeit eines Wagens mit Allradantrieb nicht länger ignorieren. Es war an der Zeit, sich von dem Tundra zu verabschieden und einen anderen Truck zu finden. Er stieß auf ein gutes Angebot, für einen leicht angeschlagenen Ram 1500, und nahm kurzentschlossen an. Alles, was noch fehlte, waren Trittbretter, eine passende Anhängerkupplung und ein paar maßgefertigte Fußmatten. Die dazu nötigen Arbeiten sollte Farm Girl übernehmen.“

Eben jenes Farm Girl ist auf YouTube kein unbekanntes Gesicht. Auf dem Kanal „Banshee Moon“ findet sich seit 2007 eine immer größer werdende Sammlung an Videos, die das Landleben der Dame auf mal mehr, mal weniger alltagsgetreue Art und Weise dokumentieren. Das an sich reicht heutzutage natürlich nicht, um irgendeinen User hinter der Firewall hervorzulocken. Aber Farm Girl hat eine Superkraft: Sie sieht mit ihren 51 Jahren noch unfassbar straff und fit aus.

Da sie es liebt, mit Gewehren zu schießen, Bäume mit einer Kettensäge zu fällen, schnelle Autos zu fahren, eine Axt zu werfen, Traktoren zu ziehen und sich dabei gerne äußerst freizügig gibt, verwundert es nicht, dass sich mittlerweile eine stattliche Anzahl von 623.000 Abonnenten auf ihrem Kanal eingefunden hat. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Farm Girl uns hier auf MANN.TV einen Besuch abstattet. Und wo sie schon mal gerade da ist, kann sie uns auch gleich zeigen, wie man Trittbretter installiert.