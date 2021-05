Familien-Schock im Zirkus: Tierbändiger von Löwin angefallen/26.05. – „Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.“ „Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert sterben.“ … und wer mit einer Löwin in eine Manege steigt, befindet sich mit einem muskelbepackten Apex-Raubtier auf engstem Raum, das einen Wasserbüffel per Klammerbiss ersticken kann – schwerwiegende Konsequenzen gehören da zum Berufsrisiko. Eine Erfahrung, die leider nicht nur der Dompteur im Video hautnah machen musste.

Denn nicht nur für den Zirkusartisten hatte die Begegnung mit den Zähnen seiner Löwin Konsequenzen – bei dem Vorfall in Russland wurde nicht nur Dompteur Maxim Orlov verletzt, sondern viele Kinder und Erwachsene mussten den Tierangriff bezeugen. Ein so schwerwiegender Vorfall, dass eine schwangere Frau einen Anfall erlitt.

Zweimal schlug die Löwin namens Vega mit den Klauen nach Orlov, dann biss sie zu

Obschon der Dompteur und andere Zirkusmitarbeiter herbeieilten und die Löwin mit Stangen und Drahtschlingen in Schach halten konnten, waren die Verletzungen so schwerwiegend, dass Orlov ins Krankenhaus in Moshkovo (Region Novosibirsk) gebracht werden musste.

Vor dem Vorfall hatte sich Vega bereits mit einem anderen Löwenweibchen namens Santa gebalgt.

Eine Zeugin namens Viktoria über die Situation:

„Die Löwinnen sind durchgedreht. Als wir wegliefen, gab es ein wildes Gebrüll der Tiere. Der Dompteur wurde angegriffen. Eine schwangere Frau hatte vor Schreck einen epileptischen Anfall. Ein Krankenwagen wurde gerufen.“

Es ist der letzte in einer ganzen Reihe von Tierangriffen in Russland – auch in dem Land werden Rufe in den sozialen Medien lauter, Dressur aus Zirkussen zu verbannen

Trainer Orlov verteidigte noch im Krankenhaus in Interviews seine Löwin wie auch seinen Berufsstand. Er lieferte als Erklärung für den Angriff, dass der Zirkus wegen der langen Corona-Maßnahmen nicht habe arbeiten können: „Solche Fälle wie heute sind sehr selten, aber Tiere sind nun mal Tiere. Vega ist fünf Jahre alt und war schon in ihrer Kindheit eigenwillig.“

Fest steht: Die Löwin wird nach dem Vorfall nicht mehr in der Manege auftreten, der Zirkus und Orlov wollen Vega bei einem Zoo gegen ein Löwenjunges eintauschen.

