Falsche Wohnung gestürmt: Amazon-Gutschein als Entschuldigung für SEK-Einsatz – Es gibt immer wieder Fälle, in denen ein Sondereinsatzkommando die falsche Wohnung gestürmt hat. So wie Ende Januar in Essen, wo das SEK in die Wohnung eines 28-jährigen eindrang. Dumm nur, dass es das falsche Ziel des Spezialeinsatzkommandos war. Für den jungen Mann sicherlich der Schock seines Lebens.

Am Ende gab es dann eine wahrlich kuriose Entschuldig in Form eines Amazon-Gutscheins. Aber der Reihe nach – Das SEK der Essener Polizei machte sich am frühen Morgen des 25. Januars 2022 zu einer Wohnung auf, um dort einen mutmaßlichen Täter festzunehmen. Daraufhin brachen die Beamten die Tür der Wohnung auf, warfen einen Irritationskörper und überwältigen den 28-jährigen Studenten.

Polizei widerspricht Schilderungen des Betroffnen

Also sie den Mann auf dem Boden fesselten, bemerken sie dann jedoch, dass es sich nicht um deren Zielperson handelte. Der 28-jährige Student beschreibt indes den SEK-Einsatz etwas anders. So soll nicht nur Tränengas zum Einsatz gekommen sein, sondern man soll ihm zudem eine Waffe an die Schläfe gehalten haben. Diesen Schilderungen widerspricht jedoch die Essener Polizei. Weder soll Tränengas verwendet, noch dem Mann eine Waffe an den Kopf gehalten worden sein.

Zudem sagte eine Pressesprecherin der Essener Polizei gegenüber „Focus Online“, dass die gerufenen Sanitäter bei dem 28-Jährigen keinerlei Verletzungen festgestellt haben. Der Anwalt Jörg Hufer des Betroffenen sagte indes der "WAZ", dass der Einsatz seinen Mandanten psychisch und körperlich stark belastet habe: „Er musste sich mittlerweile in psychologische Behandlung begeben, weil er nicht mehr schlafen kann, total schreckhaft ist und arbeitsunfähig.“

Alle Kosten werden übernommen – Amazon-Gutschein vom SEK-Leiter

Generell findet Jörg Hufer, dass Verhalten der Polizei „höchst unanständig“ und auch die Entschuldigung via eines Amazon-Gutscheins als „unter aller Kanone“. Laut Hufer könnte dem 28jährigen im Vergleich zu ähnlichen Verfahren ein fünfstelliges Schmerzensgeld zustehen. Die Essener Polizeisprecherin sagte derweil gegenüber „Focus Online“, dass die Polizei selbstverständlich alle aufkommenden Kosten wie Reparaturarbeiten der Tür und möglichen Behandlungskosten des Mannes übernehmen wird.

Darüber hinaus hatte der SEK-Leiter selbst noch einen Amazon-Gutschein über 50 Euro aus eigener Tasche bezahlt und diesen inklusive eines Entschuldigunggsschreiben der Behörden dem Essener Studenten übergeben.

