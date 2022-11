Webcam-Girl will 24 Stunden nackt streamen

Falls England die WM gewinnt: Webcam-Girl will 24 Stunden nackt streamen – Als Reaktion auf ein brasilianisches Erotik-Model, das versprochen hatte, traurige England-Fans mit Nacktbildern trösten zu wollen, falls ihr geliebtes Brasilien die Weltmeisterschaft gewinnt, hat ein britisches Webcam-Girl nun ebenfalls ein Angebot gemacht. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin aus Südamerika geht Amber Paige aber noch einen Schritt weiter und kündigte an, 24 Stunden lang nackt zu streamen, wenn ihre Mannschaft sich die Trophäe holen sollte.

An den Sieg der Three Lions mag Amber allerdings nicht so recht glauben.

Im Gespräch mit dem „Daily Star“ sagte die 22-Jährige: „Ich möchte einen 24-Stunden-Livestream machen und ich hoffe wirklich, dass England gewinnt. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich nach der letzten Leistung gegen die USA allerdings, dass sie es tatsächlich schaffen und ich den Stream machen werde. Für den Fall, dass sie es doch tun, wollte ich etwas Außergewöhnliches und Neues machen.“

„Ich streame sowieso, aber ich habe es noch nie 24 Stunden lang gemacht.“

Die ehemalige Managerin im Gastbewerbe begann während eines Urlaubs auf einem Portal namens „Babestation“ ihre Erotik-Karriere und posiert dort seit mittlerweile zwei Jahren vor der Kamera.

In seinen Ursprüngen lief das Format auf Sky und widmete sich dem Thema Telefonsex. Mittlerweile ist „Babestation“ aber zu einem großen Webcam-Unternehmen angewachsen, welches als die bekannteste Marke für Erwachsene in Großbritannien gilt.

„Ein Anruf bei mir kostet die Hälfte“, erweitert Amber ihr Versprechen.

„Ich werde eine Menge Angebote machen und Spiele spielen. Es wird eine lustige Show, und das muss sie auch sein, da sie 24 Stunden dauert und ich ansonst nachlassen würde.“

Bezüglich der genauen Zeiten hat sich das Cam-Girl noch nicht festgelegt: „Ich könnte es direkt nach dem Spiel machen oder am Tag nach dem Finale. Ich werde mich mit den Details befassen, sobald der Sieg etwas vielversprechender erscheint. Vielleicht nach der Gruppenphase.“

Amber war schon einmal zu Gast beim „Daily Star“, und sprach seinerzeit darüber, wie ihre Familie auf den dramatischen Jobwechsel reagierte:

„Als ich es ihnen sagte, reagierten sie so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Sie waren nicht überglücklich, aber sie sagten, es sei meine Entscheidung und dass sie mich unterstützten würden.“

„Sie sehen, wie glücklich ich bin und wie gut es mir geht, und dass ich viel weniger Stress habe, als zu Zeiten meiner Tätigkeit als Managerin im Gastgewerbe. Außerdem sind sie froh darüber, wie ich es gemacht habe. Ich bin erst aufs College gegangen, habe dann eine Ausbildung gemacht und mich qualifiziert, und erst dann diesen Weg eingeschlagen.“

Schon jetzt eine der beliebtesten Darstellerinnen auf „Babestation“, möchte sich Amber nun durch die Weltmeisterschaft einen noch größeren Namen machen.

„Ich hatte viele Ideen und die Leute schlugen vor, ich solle in Katar randalieren oder dieses oder jenes bei einem England-Spiel machen. Aber ich wollte dort nichts Empörendes riskieren. Meine Botschaft an die Fans lautet von daher: ‚Kommt zurück und feiert mit mir zu Hause in der Babestation‘.“

Quelle: dailystar.co.uk