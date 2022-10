Fall jetzt vor Gericht: Porno-Dreh in Kirche mit Folgen – Schier an all möglichen Orten treiben es die Menschen und stellen ihre Sexvideos gerne auch auf einschlägigen Porno-Portalen online. Bei einem aktuellen Fall nahm dies aber keine guten Folgen. Denn gedreht wurde ein Porno-Videoclip in einer Kirche.

Genauer gesagt in der Kirche von Lunsen im Kreis Verden. Der eigentliche Dreh wurde dabei gar nicht bemerkt. Erst ein Bürger gab den Hinweis, nachdem er den Porno-Videoclip im Internet sah und daraufhin das Gotteshaus in Lunsen erkannte. Pastorin Anja Sievers sagte in einer Mitteilung der Kirche: „Zwei Personen haben in der örtlichen Kirche einen Videoclip mit pornographischen Inhalten gedreht. […] Eine Drehgenehmigung lag natürlich nicht vor.“

Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Haft drohen

Zudem verriet die Pastorin, dass der Kirchenvorstand bereits im April 2022 wegen des Porno-Drehs eine Anzeige erstattet hatte. Daraufhin wurde gegen die 37-jährige Hauptdarstellerin des Porno-Clips ein Strafbefehl über 50 Tagessätze erlassen. Doch dies wurde von ihr nicht akzeptiert. Deshalb landet der Fall um den Porno-Dreh in der Kirche jetzt vor Gericht.

Der Strafrahmen für ihr Vergehen reicht übrigens von einer hohen Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Haft.

