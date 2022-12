Fahrgeschäft-Zwischenfall im Winterpark: Schleuder-Kugel reißt mit 2 Passagieren an Bord – Es ist ein Alptraum, den wohl niemand erleben möchte, der sich für Fahrgeschäfte begeistert oder diese betreibt: In einem Winterpark kam es zu einem Zwischenfall in einer Attraktion, bei der man in einer Kugel zwischen elastischen Seilen Platz nimmt und förmlich abgeschossen wird. Eines der Trägerseile riss – und die Kugel wirbelte umher. An Bord: zwei jugendliche Passagiere, die mit einem Schrecken davonkamen.

Das Ganze spielte sich im Dezember 2022 im London Winter Wonderland im Hyde Park ab. Die Kapsel befindet sich am Anfang des Videos am Boden, die beiden Passagiere an Bord. Das Duo konnte nicht ahnen, dass in wenigen Sekunden eines der elastischen Seile reißen würde, an denen im Regelfall gewaltige Kräfte zerren. Normalerweise genügt ein Knopfdruck des Betreibers, eine Verankerung löst sich und die Kugel wird an den Bändern in die Höhe katapultiert – man wird regelrecht abgeschossen.

Doch bei dem Zwischenfall blieb eines der Bänder auf der Strecke:

Es zerriss. Unklar ist, ob das Ganze aufgrund der Spannung noch vor dem eigentlichen Start oder unter der Last des Katapultierens geschah. Die Kugel mit dem Duo an Bord jedenfalls raste in die Höhe, geriet dann in die schiefe Bahn und krachte einseitig in die beiden Stützstreben des Fahrgeschäfts. Seit dem Vorfall geht das Video durch die sozialen Medien, wurde tausendfach geteilt und entsprechend oft kommentiert.

So zitiert das Portal „LADbible“ einen Nutzer: „Mich seht ihr NIEMALS auf so einem Ding.“ Jemand anders schrieb: „Ich war vorgestern noch da drin und schon da habe ich so etwas ausgemalt.“ Ein Sprecher der Londoner Polizei erklärte: „Es wurde gemeldet, dass zwei Teenager in einem Fahrgeschäft saßen, als eines der Bungeeseile am Käfig riss. Der Käfig hing dabei in der Luft.“ Später wurde bekannt, dass keiner der beiden verletzt wurde.

Der Vorfall wurde untersucht: Es konnte ermittelt werden, dass es zu einem Materialversagen bei einer Haltevorrichtung gekommen war.

Sabotage oder Fremdeinwirkung wurden ausgeschlossen.

