Extremer Geiz: Frau lässt sich von Ehemann Eiter-Zahn ziehen – Die Wenigsten haben das Geld locker sitzen, für den Rest ist Sparen angesagt. Doch es gibt Sparen – und es gibt Geiz. Dann gibt es eine weitere Form, die man selten zu Gesicht bekommt: Extremste Knauserei, die auf unbedarfte Betrachter wie Wahnsinn wirkt – und manchmal stehen ernsthafte seelische Erkrankungen oder Traumata hinter dem Verhalten solcher Menschen. Wer erinnert sich nicht an Trash-TV, in dem jemand Toilettenpapier wendet oder gar nur den Finger nimmt? Doch selbst das verblasst gegen das Extrem aus dem Video hier.

Sicherlich ließen sich angesichts dieses Clips gleich mehrere Debatten führen: Einerseits über Fernsehformate mit Skript, die uns eine Realität vorgaukeln, die es in der Form gar nicht gibt. Ebenso ließe sich über soziale Fangnetze und medizinische Versorgung in Ländern ohne Fortschritte des Gesundheitssystems debattieren. Ob etwa der Weg, Menschen für grundsätzlichste Versorgung oder Lebensretter wie Insulin zahlen zu lassen, erstrebenswerter ist als unser Modell?

Doch wir sind zu Unterhaltung hier: An seiner Oberfläche zeigt dieses Video (vermeintlich?) eine enorm geizige Frau namens Karen Hearn, die mit quälenden Zahnschmerzen ihren Zahnarzt aufsucht – und dort fast vom Stuhl fällt, als ihr Doktor Kevin Snow den Preis für die Behandlung eines Abszesses nennt. Die Wurzelkanalbehandlung mit Überkronung soll 1800 Dollar kosten – zu viel für Karen. Günstiger käme es sie, den Zahn einfach ziehen zu lassen, nicht die konservativste Methode.

Also berät sich Karen mit ihrem Ehemann – und der beschafft Werkzeug, mit dem bis in die 20er Jahre Friseure, Schmiede oder davor „Bader“ solche Probleme erledigten. Dann flugs ein YouTube-Video geschaut und der Eingriff kann losgehen … Der Verfasser denkt mal, dass es nicht notwendig ist, mündige erwachsene Leser darauf hinzuweisen, dass man so etwas nicht nachmacht, sondern zum Arzt geht.