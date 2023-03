Extreme Hitze und Dürre: Hundertjähriger Kalender sagt heißen Sommer voraus – Wettervorhersagen sind keine ausschließlich moderne Praxis. Bereits im 17. Jahrhundert erstellte ein Mann namens Mauritius Knauer, seines Zeichens Abt des Klosters Langheim, das „Calendarium oeconomicum practicum perpetuum“ – auch bekannt als der Hundertjährige Kalender. Dieser wird selbst heute noch von einigen Verlagen veröffentlicht, und verspricht für den kommenden Sommer nichts Gutes.

Denn der traditionellen Wettervorhersage zufolge steht uns ab dem 21. März ein sogenanntes Mars-Jahr bevor – eine Zeit, die Knauer zufolge von Hitzewellen, Dürren und damit einhergehenden Bränden geprägt sind.

Zur Erklärung:

Der oberfränkische Abt wies bei der Erstellung seines Kalenders nach klassischen astrologischen Vorstellungen jedes Jahr einem festen Turnus folgend einem von sieben Himmelskörpern zu: Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur.

Seiner – laut „Wikipedia“ schon damals umstrittenen – Meinung nach, würden diese jeweils ein Jahr lang von Frühlingsbeginn bis Winterende eine entscheidende Rolle auf das Wetter ausüben. Also beobachtete er die Bedingungen in den jeweiligen Jahren und legte diese dann als wiederkehrenden Wetterzyklus fest.

Ein Mars-Jahr gilt dabei als besonders heiß, und wenn man sich vor Augen hält, wie ungewöhnlich warm es allein schon zur Jahreswende war, ist man geneigt, dieser uralten Form der Prognose Glauben zu schenken.

Diese hält jedoch noch mehr bereit, als nur die Vorhersage für das Wetter.

So wirken sich die Planeten Knauer zufolge auch auf die Tierwelt aus. Sollte er damit also Recht haben, erwarten uns in diese Sommer besonders viele Schlangen und Heuschrecken.

Allerdings muss betont werden, dass der Hundertjährige Kalender in einer Tradition mit Bauernkalendern und Wetter-Horoskopen steht, und die darin enthaltenen Vorhersagen zumindest aus meteorologischer Sicht als äußerst unzuverlässig gelten.

Zwar gibt es immer wieder Treffer, derartige Übereinstimmungen werden von Experten jedoch als Zufälle eingestuft.

