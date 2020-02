Autor: Bernhard Trecksel

Extreme Challenge: Junger Mann isst 100.000 Kalorien in 100 Stunden – 100 Stunden, das sind knapp vier Tage. Je nach Betrachtungsweise ist das sehr wenig oder sehr viel Zeit, die ein Mensch aufbringt. Insbesondere dann, wenn es eine bestimmte Herausforderung in dieser Zeit zu knacken gilt. Genau das hat der junge Mann in diesem Video getan – und es ist eine Herausforderung, die es im wahrsten Sinne in sich hat: 100.000 Kalorien in gerade einmal 100 Stunden zu vertilgen, geht das überhaupt? Es geht, wie wir sehen werden.

„EricTheElectric“ nennt sich der junge Videomacher auf YouTube, der mehr als einer Million Fans wegen seiner Extremesser-Videos bekannt ist. Wie er selbst sagt, stellt er sich in diesem Selbstversuch der härtesten Herausforderung, die er als sportlicher Esser je angenommen hat: die 100.000-Kalorien-Challenge. Ihm bleiben nur 100 Stunden Zeit, sie zu meistern – was logischerweise pro Stunde mindestens 1000 Kalorien Nahrungs- und Getränkeaufnahme bedeutet.

Wer sich das als Spaß vorstellt, sollte noch mal nachrechnen. Denn Eric muss für seine Herausforderung rein schaufeln, was nur geht und so hochkalorisch wie nur irgend möglich ist – und es einbehalten: Donuts, Pizza, Nutella, massenweise Milchshakes, Fast-Food-Menüs und Berge von Knabberzeug, anders ist das nicht machbar. Wir raten dringend davon ab, so etwas selbst zu versuchen – Eric ist diesbezüglich im Training.

Für einen Laien kann so ein Versuch nur mit dem Kopf über der Schüssel oder gar mit einem Leberschaden durch tonnenweise Salz und Zucker im Krankenhaus enden. Wie sehr einem das Ganze zusetzt, sieht man dem jungen Mann am Ende seiner Herausforderung nämlich an.