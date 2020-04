Explosives Experiment: Männer zünden 100.000 Böller auf einmal – Es ist noch gar nicht so lange her, da zählte die deutsche „Slivki Show“ hierzulande zu den prozentual am schnellsten wachsenden YouTube-Kanälen überhaupt. Von daher dürfte den meisten internetaffinen Menschen schon mindestens ein Video von dem sympathischen und dezent durchgeknallten Filmemacher aus der Ukraine untergekommen sein. Auch wir haben seinen Clips bereits den einen oder anderen Artikel gewidmet und fanden, dass es an der Zeit ist, mal wieder bei Yury Yaniv reinzuschauen.

So heißt nämlich der Mann hinter der „Slivki Show“, die sich bereits seit 2012 praktischen Lifehacks und explosiven Experimenten widmet. Der deutsche Ableger seines Kanals kam 2015 dazu. Neben Tipps und Tricks, wie man Pilze im Garten züchtet oder Wassermelonen frisch hält, erfreuen sich vor allem Clips der Marke „Was passiert, wenn man 10.000 Wunderkerzen auf einmal anzündet“ ganz besonderer Beliebtheit. Immer mit dabei: Yurys sahneverrückte Katze und der deutsche Offsprecher mit dem herrlich überzogenen Akzent.

Eben jener dürfte auch nicht unwesentlich für den Erfolg in Deutschland verantwortlich sein. So mancher dürfte noch denkwürdige Bonmots à la „Dann sah ich eine Herde von Schwalben fliegen und es war ein gutes Zeichen“, „Mit der Folie von Schokolade, wir wickelten den Streichholzkopf, so haben wir Mini-Raketenwerfer gemacht“ oder „Wenn Ihr möchtet, wir verstärken den Deckel und versuchen die Milchkanne zu explodieren“ im Ohr haben.

Lange dauert es nicht, bis man auf der Suche nach Unterhaltung bei der „Slivki Show“ fündig wird. Und so haben wir auch wir rasch einen Clip entdeckt, der unseren Lesern erfahrungsgemäß ebenso viel Freude machen dürfte, wie uns selbst. Es geht nämlich um Böller. Um 100.000 Böller, um genau zu sein.