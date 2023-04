Experten-Studie: Aliens könnten schon bald Kontakt zu uns aufnehmen – Der Mensch bedient sich auf Erden seit nunmehr 100 Jahren Radiowellen. Diese finden dabei auch ihren Weg ins All und hinterlassen dort gewissermaßen eine Art Fingerabdruck unserer Gesellschaft. In den letzten Jahren sind die von uns gesendeten Signale nun aber deutlich stärker geworden, so vor allem jene, welche weit jenseits unseres Planeten mit Sonden kommunizieren.

Forscher haben nun diese besonders starken Übertragungen nachverfolgt, um herauszufinden, auf welchen Sternen und Planeten diese inzwischen angekommen sein könnten. Dabei stand vor allem die Frage im Raum, ob etwaige außerirdische Zivilisationen dadurch vielleicht schon auf uns aufmerksam geworden sind.

Denn während sich etwa TV-Signale im Zuge ihrer Ausbreitung im All stark abschwächen und damit selbst für vorbeifliegende Raumschiffe irgendwann kaum noch zu entdecken sind, sind die vom Deep Space Network (DSN) der NASA gesendeten Befehle an die Sonden am Rande des Sonnensystems – Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 und New Horizons – ungleich gezielter und stärker, steht dazu doch ein globales Netz von Funkschüsseln zur Verfügung.

Im Rahmen eines Forschungsberichtes, der im Fachmagazin „Publications of the Astronomical Society of the Pacific“ veröffentlicht wurde, trugen die Experten eine Liste der Sternsysteme und der dazugehörigen Planeten zusammen, auf denen in den nächsten Jahren menschgemachte Signale empfangen werden dürften.

Dabei stellte das Forscherteam fest, dass außerirdische Zivilisationen – so es sie denn überhaupt gibt – bereits im Jahr 2029 eine Antwort senden könnten.

Howard Isaacson, ein Astronom an der University of California, der als Mitautor an der Untersuchung beteiligt war, erklärt: „Dies ist eine berühmte Idee von Carl Sagan, der sie als Thema in dem Film ‚Contact‘ verwendet hat.“

Doch nicht jeder ist dieser Idee verfallen. So bezeichnete die nicht an der Studie beteiligte Astrobiologin Kaitlin Rasmussen das Ganze als lediglich „eine interessante Übung, die aber wahrscheinlich keine Ergebnisse liefern wird.“

Quellen: chip.de , popsci.com