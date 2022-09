Experten prognostizieren: Strom könnte bald 500 Euro pro MWh kosten – Glaubt man den Prognosen des Schweizer Beratungsunternehmens Prognos, könnten sich die Strompreise in absehbarer Zeit so dermaßen in die Höhe schrauben, dass für eine einzige Megawattstunde (MWh) ganze 500 Euro fällig werden. Das geht aus einer Studie hervor, welche vonseiten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft bei dem Unternehmen in Auftrag gegeben wurde.

Dabei fanden nicht nur die auf Gas basierenden Strompreise Beachtung, auch die weltweiten Preise für LNG-Gas, Steinkohle und die Preise für den Emissionshandel wurden in die Überlegungen mit einbezogen.

Des Weiteren gehen die Experten von der Annahme aus, dass der Stromverbrauch in den kommenden Jahren ansteigen wird, was sich nicht zuletzt auf die zunehmende Verbreitung von Elektroautos, Wärmepumpen und die Produktion von Wasserstoff zurückführen lässt.

Geht man unter Berücksichtigung aller Faktoren von dem ungünstigsten Szenario aus, könnte der Preis für eine Megawattstunde Strom bereits 2023 im Großhandel bis zu 500 Euro kosten – 2019 betrug dieser noch 38 Euro.

Den Prognosen zufolge könnte der Preis bis 2030 dann auf 98 Euro absinken und bis 2040 auf 80 Euro pro MWh.

Legt man optimistischere Faktoren zugrunde, stiege der Strompreis im kommenden Jahr auf 104 Euro und sänke bis 2040 wieder auf 57 Euro.

Es sieht also ganz danach aus, als wäre auf lange Sicht Schluss mit günstigen Strompreisen, welche den Experten zufolge künftig dazu auch noch stärkeren Schwankungen unterlägen.

Quelle: chip.de