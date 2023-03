Experten glauben an Spionage-Drohnen aus dem All

Alien-Spionageschiff: Experten glauben an Spionage-Drohnen aus dem All – Die Frage danach, ob es in den Weiten des Alls Außerirdische gibt, beschäftigt seit Jahrhunderten die Menschheit. Das Thema rund um Aliens und außerirdische Besucher ist vor allem in den letzten Jahren nach etlichen UFO-Videos des US-Militärs sowie der Veröffentlichung des UFO-Reports des Pentagons neu entfacht.

Während sich die meisten UFO-Sichtungen am Ende als halb so wild herausstellten, weil es beispielsweise Satelliten oder Spionageballons waren, so gibt es ein paar wenige Fälle, die Experten vor Rätsel stellen. Wie zum Beispiel diese Tic-Tac-förmigen Objekte, die von US-Navy-Piloten gefilmt wurden und um die Welt gingen. Oder eben der sonderbare Komet „Oumuamua“, der in unserem Sonnensystem aufgetaucht ist.

„Oumuamua“ im Fokus

Gerade bei diesem zigarrenförmigen Objekt gehen zum Beispiel Experten wie der renommierte Astronom und Physiker Avi Loeb davon aus, dass es eine Art Antrieb besitzt. Denn „Oumuamua“ bewegt sich ungewöhnlich schnell durchs All. Zudem ist kein verdampfendes Eis sichtbar, das den Brocken nach vorne bewegen würde, so wie es bei „normalen“ Kometen der Fall ist. Außerdem wirkt die Oberfläche, die das Sonnenlicht reflektiert, mehr wie Metall als Gestein.

Nun erklärten sowohl der Direktor des Pentagon-Ufo-Untersuchungsbüros AARO, Sean Kirkpatrick, als auch Chef-Astronom Avi Loeb in einem gemeinsamen wissenschaftlichen Papier, dass es durchaus möglich ist, dass es sich bei derlei Objekten um „Spionage-Drohnen“ von Aliens handelt. Objekte, die von Alien-Mutterschiffen ausgesandt werden, um die Erde auszukundschaften. In dem wissenschaftlichen Papier heißt es:

Ein künstliches interstellares Objekt

„Ein künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein Mutterschiff sein, das viele kleine Sonden während seiner nahen Passage zur Erde freisetzt.“ Und hierbei nennen Kirkpatrick und Loeb explizit auch das 400 Meter lange Objekt „Oumuamua“, das eben ein mögliches Alien-Mutterschiff sein könnte. Aussagen, die einen an diverse beliebte Hollywood-Blockbuster erinnern. Was letztendlich dran sein könnte an Alien-Spionageschiffen, wird hoffentlich die Zukunft zeigen.

Quelle: bild.de