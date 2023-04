Experten befürchten einen Anstieg der Fälle: Baumpilz infiziert erstmals einen Menschen – In dem Videospiel und inzwischen auch der Serie „The Last of Us“ wird ein dystopisches Szenario dargestellt, in dem ein Pilz Menschen befällt und diese in mordlüsterne Bestien verwandelt. Mit diesen Bildern im Kopf liest sich die folgende Meldung besonders gruselig, denn so ganz fiktiv ist dieser Plot nicht.

Ein Baumpilz namens Chondrostereum purpureum hat in Indien nämlich kürzlich erstmals einen Menschen infiziert.

Besagter Pilz ist bekannt dafür, Pflanzen zu befallen, und bei diesen die sogenannte Silberblattkrankheit auszulösen, im Zuge derer sich die Äste verfärben und schließlich absterben.

Im Falle des 61-jährigen Patienten äußerte sich die Infektion zunächst durch Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Husten, einem entzündeten Rachen, Müdigkeit und Appetitlosigkeit.

Drei Monate litt der Mann bereits an diesen Symptomen, bis er schließlich einen Arzt aufsuchte.

Laut der Fachzeitschrift „Medical Mycology Case Reports“ wurde im Rahmen der darauffolgenden medizinischen Untersuchungen bei einem CT-Scan ein Abszess im Hals des Patienten festgestellt, den die Experten zunächst auf eine bakterielle Infektion zurückführten.

Eine spätere Laboranalyse ergab jedoch, dass man es tatsächlich mit einem Pilzbefall zu tun hatte, der im Zuge einer DNA-Sequenzierung auf den Chondrostereum purpureum eingegrenzt werden konnte.

Glücklicherweise ließ sich der Abszess entfernen und der Mann damit erfolgreich behandeln, Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass es in Zukunft weitere solcher Fälle geben könnte.

Zwar kam bei dem 61-Jährigen erschwerenden hinzu, dass er in seinem Beruf als Pflanzenmykologe viel Kontakt mit Pilzen hatte, die über die Atemwege oder offene Wunden in den menschlichen Körper gelangen und dort eine Infektion verursachen können, doch wie es heißt, sei durch die globale Erwärmung und zivilisatorische Aktivitäten generell die „Büchse der Pandora für neue Pilzerkrankungen“ geöffnet worden.

So habe man in den letzten Jahren eine große Zahl neuer pathogener Pilze beobachten können, deren Anpassungsfähigkeit sie gegen verschiedene Temperaturen resistent gemacht hat. Als pathogen wird ein Pilz dann bezeichnet, wenn dieser in der Lage ist, bei Menschen oder anderen Organismen Krankheiten zu verursachen.

Ein Beispiel dafür ist der multiresistente Hefepilz Candida auris, der weltweit auf dem Vormarsch ist.

Quelle: t-online.de