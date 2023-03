Experte warnt vor Kostenexplosion für Mieter: Mögliche Mehrkosten-Steigerung enorm – In einem Medieninterview warnt der Präsident des Mieterbundes: Auf viele Menschen in Deutschland kommen deutlich höhere Kosten zu. Grund sind zwingende Modernisierungsumlagen, mit denen Eigner und Vermieter zunehmend konfrontiert werden. Die für Mieter anfallenden Mehrkosten könnten bis zu 200 Euro betragen, heißt es.

„Bild“ sprach mit Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten. Dieser zeigte sich in dem Interview sehr besorgt. Seiner Meinung nach würden die Kosten für teure Sanierungen „im Ergebnis komplett bei den Mietern landen“. Siebenkotten warnte: „Ihnen kann nicht zugemutet werden, was da ansteht. Mehrkosten von 200 Euro sind möglich.“ Der Mieterbund-Präsident beließ es nicht bei mahnenden Worten.

Der Experte rechnete der Zeitung beispielhaft Kosten vor:

Bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung sei mit 30.000 Euro Sanierungskosten zu rechnen, so wird Siebenkotten in einem „Chip“-Bericht zitiert, der sich auf das Interview bezieht. Acht Prozent davon können demnach legal auf die Miete umgelegt werden – das wären in diesem Beispielfall 2.400 Euro. Diese 2.400 Euro wären auf ein Jahr gerechnet 200 Euro mehr Miete im Monat. Siebenkotten steht mit seinen Aussagen nicht allein, auch die Stiftung Warentest hat eine Modellrechnung durchgeführt.

Darin wird von Sanierungskosten in Höhe von 100.000 Euro für ein 1.000 Quadratmeter großes Haus mit insgesamt zehn Wohnungen ausgegangen. Der Betrag von acht Prozent, der vom Vermieter legal auf die Mieter umgelegt werden kann, beträgt hier rechnerisch 8.000 Euro. Die Miete pro Quadratmeter erhöht sich also um acht Euro. Bei einer 100-Quadratmeter-Wohnung in diesem Beispielhaus wären das 800 Euro mehr Miete im Jahr – was in der Praxis einer Mieterhöhung von rund 67 Euro im Monat gleichkäme.

Vermieter dürfen Mehrkosten durch EU-Maßnahmen an Mieter weitergeben

Das Europäische Parlament verfolgt ehrgeizige Pläne in Sachen Energieeffizienz und setzt strengere Maßstäbe für Gebäude. Eines der erklärten Ziele sind Energieeffizienzklassen für Bauten, wie man sie von Haushaltsgeräten oder Fernsehern schon lange kennt. Der Gebäudesektor soll nämlich klimaneutral werden, wenn es nach dem Willen der EU-Kommission geht. Das erklärte Ziel: Bis 2050 sollen alle Gebäude emissionsfrei sein. Entsprechend streng sollen die Regeln für Neubauten ausfallen.

Neue öffentliche Gebäude müssen demnach ab 2027 sogenannte Nullemissionsgebäude sein, für alle anderen (privaten) Gebäude soll dies ab 2030 der Fall sein. Für Hauseigentümer sind diese Ziele mit enormen Mehrkosten verbunden, die bei Vermietung nach § 559 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) teilweise auf die Mieter umgelegt werden können, indem die jährliche Miete um acht Prozent „der für die Wohnung aufgewendeten Kosten“ erhöht werden darf. Damit würden die Sanierungs- und Modernisierungspflichten auch die Mieter treffen.

Hier könnte die sogenannte Kappungsgrenze helfen:

Diese liegt bei drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren und soll laut BGB begrenzt werden. Das bedeutet, dass höhere Modernisierungskosten, die diesen Wert übersteigen, nicht auf den Mieter umgelegt werden dürfen. Bei einer Miete von weniger als sieben Euro pro Quadratmeter liegt die Kappungsgrenze sogar nur bei zwei Euro, erklärt „Chip“. Darüber hinaus müssen Vermieter bei Modernisierungen zahlreiche Vorschriften beachten.

Zwar sind Investitionen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse erlaubt (z. B. zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur Senkung des Wasserverbrauchs), Luxussanierungen jedoch nicht. Außerdem sind Vermieter verpflichtet, ihre Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Bauarbeiten – und damit auch über die zu erwartende Mieterhöhung – zu informieren.

