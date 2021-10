Wenn man in der Sicherheitsbranche tätig ist, tut man wohl gut daran, nicht allzu viel über sich preiszugeben. Und so ist es auch gar nicht so einfach, handfeste Informationen zu dem Mann zu sammeln, den wir euch im folgenden Video vorstellen wollen. Aber selbst wenn wir euch keine lückenlose Vita bieten können, sprechen dessen Schießkünste wohl für sich.

Jeco Bicelli, oder besser „Instructor Zero“, wie sein Mythos im Netz firmiert, ist in der Szene eine umstrittene Figur. Laut eigenen Angaben handelt es sich bei dem Mann um einen hoch spezialisierten taktischen Schützen, der ehemals als Ausbilder des 5. Sturmbataillons der italienischen Armee gedient hat.

Er verfügt zudem über einen Bachelor-Titel mit Auszeichnung (Cum Laude) im Bereich Ermittlungs- und Sicherheitswissenschaften, ist zertifizierter Sicherheitsberater, Leitender Ausbilder diverser Trainingsabteilungen, CEO verschiedener internationaler Sicherheits- und Ausbildungsunternehmen, Risikoanalytiker, strategischer Berater, Ausbildungsspezialist für Militär- und Strafverfolgungsspezialeinheiten und, und, und …

Kein Wunder also, dass es Bicelli gelang, sich in den sozialen Medien innerhalb kürzester Zeit eine beachtliche Fanbase zu erarbeiten. Zumal seine Trainingsvideos das Image eines der besten und schnellsten Schützen der Welt zu untermauern scheinen. Dennoch stößt man bei der Recherche zwangsläufig auf eine ganze Reihe Kritiker, die den militärischen Hintergrund von Instructor Zero in Zweifel ziehen und dessen Schießkünste und auch Trainingsmethoden als Show ohne viel Substanz abtun.

Schwer zu beurteilen, was hinter alledem nun wirklich steckt, aber eines ist mal sicher: In einem John Wick-Film gäbe Instructor Zero einen prächtigen Antagonisten ab.