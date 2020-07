Experiment: Hält ein Geld-Automat einer Hand-Granate stand? – So ein Geldautomat ist eine stabile Sache, das liegt ja auch in der Natur des Ganzen: Schließlich soll nicht jeder einfach so vorbeigehen, ein paarmal draufhauen und den ganzen Segen einfach einsacken können. Doch wie stabil ist so ein Teil wirklich? Hält es beispielsweise der Explosion einer Handgranate stand? Nicht von außen, sondern wenn sie darin stattfindet? Dieses Video gibt die Antwort.

Edward Sarkissian heißt der gute Mann, den ihr in diesem Video erlebt. Der hat sich eine gewaltige Fangemeinde von mehr als zweieinhalb Millionen Menschen auf YouTube erarbeitet, die sich für seine Clips und Aktionen begeistern (Stand Juli 2020). Die haben fast immer etwas mit Zerstörungswerkzeug oder Jagdwerkzeugen und Waffen zu tun.

Er schießt schon mal mit Pfeilen senkrecht in die Luft, um zu schauen, wie sie wieder runterkommen, zeigt, wie gefährlich so etwas im Selbstversuch ist. Oder testet verschiedene Munitionskaliber von schwerem Kriegsgerät an Titanplatten. In diesem Fall darf eben ein Geldautomat für oben gestellte Frage erhalten. Ob der Automat also standhält? Seht selbst.