Spaß mit Böllern: Wie reagiert Feuerwerk unter Eis – Dass man mit Sprengstoffen jeglicher Art verantwortungsvoll und vorsichtig umgehen sollte, dürfte eigentlich jedem klar sein. Dennoch sei an dieser Stelle noch mal erwähnt, dass das folgende Video ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen ist. Zwar wird dabei lediglich Feuerwerk abgebrannt, welches man frei verkäuflich im (Online-)Handel erwerben kann, aber selbst das ist für so manche Blitzbirne ja schon nicht sachgemäß zu handhaben.

Inwieweit der Mensch, dem wir das folgende Video zu verdanken haben, in Sachen Verantwortungsbewusstsein eingeordnet werden muss, sei an dieser Stelle einfach mal dahingestellt. Aber die Frage, welcher er sich im Clip widmet, entfacht fraglos unsere infantile Neugier: Was passiert, wenn man Feuerwerk unter einer Eis-Schicht zündet?

Dabei werden nicht nur Böller verschiedener Größen versenkt, auch Raketen schießen wie kleine Torpedos unter Wasser umher. Und da es sich um eine relativ dünne Eisschicht handelt, kommen im Falle der größeren Kaliber durchaus beeindruckende Bilder zustande, während die kleineren Knaller erwartungsgemäß unspektakulär verpuffen.

Darüber hinaus demonstriert das Video aber vor allem eines: Nämlich, wie einfach man es auf YouTube auf über 37 Millionen Aufrufe bringen kann.