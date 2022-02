Exoplanet Wasp-121: Gasriese mit Metall-Wolken und Edelstein-Regen – Dass das Weltall voller Überraschungen steckt, steht ja nicht zur Debatte. Nun haben Astronomen eine neue Entdeckung gemacht, die genau das noch mal unterstreicht. So haben Forscher die Atmosphäre des 2015 entdeckten Exoplaneten Wasp-121 näher untersucht und dabei unglaubliche Entdeckungen gemacht.

Demnach soll es auf dem Planeten Wolken aus Metall geben. Das klingt für unser irdisches Leben schon richtig abgefahren, dass daraus aber sogar Edelsteine regnen sollen, noch mehr. Untersucht hat den Exoplaneten Wasp-121 ein kombiniertes Forscher-Team des Max-Planck-Instituts für Astronomie sowie des Massachusetts Institute of Technology.

Höllische 3000 Grad Celsius

Hierbei stellte sich heraus, dass auf dem sogenannten heißen Jupiter-Stern wahrlich extreme Bedingungen herrschen. Es ist ein riesiger Gasplanet, der dem Jupiter ähnelt. Entfernt ist der galaktische Riese ganze 855 Lichtjahre von der Erde und befindet sich im Sternbild Puppis. Die Astronomen untersuchten hierbei die Tag- und Nachtseite des Planeten.

Sie fanden heraus, dass auf der Tagseite von Wasp-121 höllische Temperaturen von bis zu 3000 Grad Celsius in der oberen Atmosphäre brodeln. Eine Hitze, bei der Wassermoleküle in ihre atomaren Bestandteile zerfallen. Dagegen herrschen auf der Nachtseite des Exoplaneten „nur“ rund 1.500 Grad Celsius.

Von metallischen Wolken und Edelstein-Regen

Durch die Temperaturunterschiede wüten dort gigantische Stürme. So weit so interessant, aber was eben richtig spektakulär ist: Dass es auf Wasp-121 eben Wolken geben soll, die meist aus Metallen wie Eisen, Magnesium, Chrom und Vanadium bestehen. Laut neuen Datenauswertungen des Weltraumteleskops Hubble haben sinkende Temperaturen auf der Nachtseite dazu geführt, dass so metallische Wolken entstehen.

Die Forscher vermuten, dass es bei der Kondensation dieser Metalle und dem Abregnen in tiefere Regionen der Atmosphäre zu glutflüssigem Metall sowie einem flüssigen Edelstein-Regen kommt.

Quelle: scinexx.de