Ex-Polizist unter Beschuss: Dashcam zeigt Überfall auf Geldtransporter – Es ist ein beliebtes Thema in Actionfilmen, mit „Cash Truck“ steht zum Erscheinen dieses Artikels der nächste Streifen mit diesem Sujet in den Startlöchern: Überfälle auf Geldtransporter regen die Fantasie der (Drehbuch-)Autoren an – doch in der Wirklichkeit ist so etwas ein Albtraum. Diese Erfahrung mussten auch zwei Fahrer machen, deren Erlebnis nun um die Welt geht. Vor allem, weil der Fahrzeugführer Nerven aus Stahl im Ernstfall bewies.

Dabei wurde es für die beiden Männer in Südafrika todernst. Denn während des Überfalls auf ihr Fahrzeug zeichnete die Dashcam den einschlagenden Beschuss auf. Ein Wagen rammt ihren Transporter, Kugeln prasseln auf das Panzerglas. Haarsträubende Augenblicke, während das Sicherheitsmaterial unter den Einschlägen erbebt. Der Fahrer gibt Gas, um den Angreifern zu entkommen.

Kundig fädelt der Mann in den Verkehr, um die Verfolger abzuhängen

Deutlich ist den beiden Sicherheitsmännern die Anspannung auf den Gesichtern abzulesen, Waffen werden geladen, Verschlüsse gleiten zurück und rasten ein. Augenblicklich wird dem Zuschauer klar: Dies ist kein Spiel, kein Film. Schüsse bellen, der Fahrer teilt dem Mann mit dem Karabiner die Lage mit: „Die sind hinter uns her, die sind hinter uns her. Die kommen uns nach. “

Er wendet den Transporter – und erkennt, was sich als Nächstes abspielen soll: „Die werden schießen. Die werden verdammt noch mal schießen.“ Geschosse verwandeln nun das Beifahrerfenster in ein Spinnennetz, das ballistische Glas hält. Die Fluchtfahrt geht weiter. Der Fahrer reicht seinem Kollegen ein Smartphone: „Ruf Robbie an. Ruf Josh an. Frag die beiden, wo sie stecken!“

Dann kommt der Transporter zum Stillstand

Der Fahrer steigt aus, nimmt mit berückender Gelassenheit den Karabiner von seinem Kollegen entgegen und tritt hinter das Fahrzeug, auf die Verfolger zu. Dann enden die Aufnahmen. Später sollte sich herausstellen, dass der Fahrer ein Polizist auf Rente ist, Teil einer Taskforce war. Die Polizei von Pretoria teilte mit:

„Am Donnerstag, 22. April, versuchte eine Gruppe von Männern, ein Geldtransportfahrzeug auf der N4 in Pretoria zu überfallen. Die Verdächtigen gaben mehrere Schüsse auf den Transporter ab und versuchten, ihn während einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit zu stoppen. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte den Räubern eine Zeit lang ausweichen, hielt aber später an und stellte die Täter. Diese flüchteten, ohne Geld zu erbeuten. Es wurden noch keine Verhaftungen vorgenommen.“

Quelle: ladbible.com