Ex-Hotelmitarbeiterin via TikTok: Warnung vor dem Frühstücksbüfett im Hotel – Viele Urlauber buchen auf ihren Reisen Hotels inklusive Frühstück. Fast jeder von uns wird in der Vergangenheit das eine oder andere Mal am Frühstücksbüfett eines Hotels bedient haben. Doch nun gab eine Ex-Hotelmitarbeiterin auf TikTok eine Warnung an alle Urlauber heraus: Vorsicht vor den Frühstücksbüfetts in Hotels.

Im Detail moniert die TikTokerin Brandi Augustus ungereinigte Küchenutensilien, minderwertige Produkte und unsachgemäße Lagerung dieser. So will sie selbst beobachtet haben, wie in den Gastronomien zahlreicher Hotels Dinge wie Pfannen, Töpfe, Besteck und Arbeitsflächen maximal unzureichend gereinigt worden sind.

„Das Management schert sich einen Schei** um das Hotelfrühstück.“

Brandi Augustus via TikTok: „Das Management schert sich einen Schei** um das Hotelfrühstück.“ Das sei für sie auch ein Grund, wieso die Verantwortlichen bereits beim Wareneinkauf sparen würden. Als Beispiel werde „Teig für Waffeln so oft wiederverwendet, bis er nach Bier riecht“.

Natürlich ist dies nicht auf alle Hotels zutreffend. Geschäftsführer Jonas Schnabel des Frankfurter Hotels Fiorentina auf Nachfrage von „Travelbook“: „Wir jedenfalls haben ganz klare Abläufe für die Reinigung des Büfetts und des Frühstücksraums sowie auch zur Lagerung der Lebensmittel, festgehalten auf einer Liste, die wir täglich abarbeiten.“

Restaurant- und Hotelküchen in Deutschland unterliegen strengen Hygiene-Regeln

Vor allem Restaurant- und Hotelküchen in Deutschland unterliegen strengen Hygiene-Regeln. So teilte die Pressesprecherin Stefanie Heckel des Branchenverbands des deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA) mit: „Eine gute Hygienepraxis hat im Gastgewerbe höchste Priorität und ist elementarer Bestandteil guter Gastfreundschaft.“ Und bei gravierenden Verstößen droht hierzulande sogar eine Hotelschließung.

Dennoch sollte man gerade im Ausland besonderes Augenmerk auf die Hygiene und den Zustand des Frühstücksbüfetts in Hotels legen. Schließlich gelten unsere Standards nicht überall auf der Welt.

Quelle: travelbook.de