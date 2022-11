European Railway Station Index: Schlechtester Bahnhof Deutschlands gekürt – In einem großen Ranking hat der „European Railway Station Index“ die besten und auch die schlechtesten Bahnhöfe Europas gekürt. Insgesamt 50 Bahnhöfe umfasst die Liste, auf der einer aus Deutschland ganz besonders mies abschnitt.

Mit dem Hauptbahnhof in Zürich nehmen wir an dieser Stelle den Sieger der aktuellen Analyse der US-amerikanischen Verbraucherschutz-Organisation „Consumer Choice Center“ einfach schon mal vorweg. Hier überzeugen neben den guten Shopping-Angeboten auch die Barrierefreiheit, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, die Fahrgastzahlen und selbst der Internetzugang.

Mit dem letzten Platz im Ranking wurde der Pariser Bahnhof Hausmann - Saint-Lazare in Paris abgestraft, der von 100 möglichen Punkten lediglich 23 ergatterte.

Von den deutschen Bahnhöfen schafften es zwar gleich fünf in die Top Ten, mit dem abgeschlagenen 46. Platz offenbart sich der Bahnhof Berlin-Alexanderplatz aber nicht nur als schlechtester Bahnhof Deutschlands, sondern auch als einer der schlechtesten Europas.

Negativ fiel den Testern hier vor allem die geringe Zahl an internationalen und nationalen Verbindungen sowie an Shops und Kiosken auf. Dies ist allerdings nicht zuletzt auch der im Vergleich zum Gesamtsieger Zürich geringen Größe des Bahnhofes geschuldet, der in Berlin als wichtiges Drehkreuz mit zahlreichen Umsteigemöglichkeiten im Stadt- und Regionalverkehr gilt.

Die vielen Einkaufsmöglichkeiten um den Bahnhof herum fanden in der Bewertung zudem keine Berücksichtigung.

Positiv seien die Zugänge über Rolltreppen und Fahrstühle, die es an allen Gleisen gibt. Dafür fehlen Toiletten für Rollstuhlfahrer, was zu Abzügen in Sachen Barrierefreiheit führte.

Ein Blick auf die Google-Bewertungen zeigt indes, dass sich die Meinungen der Fahrgäste und Kunden nicht unbedingt mit denen der Tester des European Railway Station Index deckt, heimst der Bahnhof Berlin-Alexanderplatz hier doch glatt vier von fünf Sternen ein.

Und siehe da: Gelobt werden die zentrale Lage, die vielen kulinarischen Angebote und Geschäfte sowie die zahlreichen Umsteigemöglichkeiten.

Interessanterweise floss die Sauberkeit an den Gleisen und in den Hallen der Bahnhöfe nicht in den Bewertungsindex mit ein. Ansonsten hätte der Berliner Bahnhof womöglich noch schlechter abgeschnitten, ist der Faktor Sauberkeit auf Google doch ein häufiger Anlass für Kritik.

In einer Bewertung heißt es:

„Extrem ranzig und heruntergekommen. Es stinkt nach Ausscheidungen, Alkohol und mangelnder Körperhygiene. Ich meide diesen Ort, sofern es möglich ist. Die Bahn hat häufig Ausfälle, es ist zugig und kalt. Typisch Berlin halt, leider.“

Ein weiterer User ergänzt: „Nicht empfehlenswert sich hier nachts aufzuhalten. Ein Milieu mit Drogenabhängigen und allen möglichen anderen Gruppen, die man als Ottonormal-Bürger nicht unbedingt begegnen möchte [sic]. Am besten meiden falls möglich und nur in hellen Bereichen sich aufhalten. Achtung Taschendiebstahl!“

Quelle: travelbook.de