European Beer Award: Bestes Altbier kommt nicht aus Deutschland – Nachdem sie in den letzten beiden Jahren leer ausgegangen waren, freuen wir uns, in diesem Jahr gleich mehrfach in Richtung Düsseldorf gratulieren zu können, wo endlich wieder zwei Traditionsbrauereien auf dem Siegertreppchen des „European Beer Award“ landeten.

Den ersten Platz für das beste Altbier konnten sich die nordrhein-westfälischen Bierbrauer jedoch nicht sichern – dieser ging nicht einmal nach Deutschland.

Die Bronze-Medaille wurde der Brauerei „Zum Schlüssel“ umgehängt, Silber ging an die „Füchschen“-Brauerei aus der Altstadt.

In letzterem Hause sei man auf die Auszeichnung „mächtig stolz“ und gratulierte via Facebook den Braumeistern Lena Backes und Rüdiger Adelmann nebst Team.

Der goldene European Beer Star 2022 wurde in diesem Jahr aber einem Altbier der US-Brauerei „Bierkraft“ aus MacAlester in Oklahoma verliehen. Immerhin verweist man dort auf die Düsseldorfer Ursprünge des mit 5,4 Volumenprozent recht kräftigen Altbiers.

Wie es heißt, sei das Bierkraft-Alt kupferfarben, gut ausbalanciert und käme mit einer leicht fruchtigen Note daher.

Quelle: rp-online.de/