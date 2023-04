EU-Regelungen sollen strenger werden: Änderungen für das Online-Shopping – Im EU-Parlament hat man zugunsten strengerer Regeln für Online-Einkäufe befunden. Damit gehen einige Änderungen einher, welche nachfolgend erläutert werden. Geplant ist, EU-Verbraucher besser vor Gefahrenpotenzialen bestimmter Produkte zu schützen. Die strengeren Regeln für das Online-Shopping wurden am Donnerstag vom Europaparlament bestätigt.

Dies berichtet „Chip“ unter Berufung auf eine Agenturmeldung der dpa. Demnach will man künftig gefährliche Produkte rascher aus dem Vertrieb nehmen und Rückrufe effizienter gestalten, wie es in einer Mitteilung des Parlaments erläutert wird. Zudem möchte man die Marktplätze von Onlinehändlern wie eBay oder Amazon an eine striktere Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden koppeln.

Befugnisse der Behörden erhöht

Behörden können entsprechende Anordnungen erlassen, welche eine Entfernung gefährlicher Produkte aus dem Angebot binnen zwei Werktagen verpflichtend machen. Firmen, welche in der Europäischen Union Waren vertreiben möchten, sollen etwa einen Händler mit EU-Sitz benennen müssen, der für die Produktsicherheit ansprechbar ist. Die CDU-Europa-Abgeordnete Marion Walsmann erläuterte, dass auf diese Weise Verbraucher sowie Behörden bei Problemen mit der Produktsicherheit stets eine Kontaktperson hätten.

So müssen den neuen Regelungen zufolge auch Produktinformationen zur Sicherheit in sowohl klarer als auch leicht verständlicher Sprache zu finden sein. Insgesamt 2.117 Mal wurde „Chip“ zufolge in EU-Ländern allein im Jahr 2022 das Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte ausgelöst. Bei fast jeder vierten Meldung ging es dabei um Spielwaren. Dita Charanzová, die das Gesetz mit dem Parlament absprach, unterstrich: „Dank dieses Gesetzes schützen wir unsere schwächsten Verbraucher, insbesondere Kinder.“

Weiter führte Charanzová aus:

„Mit diesem Gesetz haben wir einen entscheidenden Schritt gegen diejenigen unternommen, die in Europa unsichere Produkte verkaufen.“ Dem Artikel zufolge waren mehr als die Hälfte der als gefährlich eingestuften Waren in den letzten Jahren Produkte aus China. Schätzungen gehen davon aus, dass über ein Drittel solcher Produkte, die in der EU zurückgerufen wurden, weiterhin von den Verbrauchern genutzt werden. Daher sollen künftig für Rückrufe wahrnehmbare Regeln gelten.

So sollen Verbraucher zukünftig nicht nur aus Medien oder E-Mails über Rückrufe informiert werden, sondern vielmehr entsprechenden Ersatz in Form eines Austauschproduktes, einer Erstattung oder einer Reparatur angeboten bekommen. Neben dem Schutz der Verbrauchersicherheit steht auch eine finanzielle Ersparnis bei den neuen Vorschriften im Raum. So sollen nach Parlamentsangaben durch die Maßnahmen bereits im ersten Jahr in der EU circa eine Milliarde Euro eingespart werden.

In den kommenden zehn Jahren werden es demnach rund 5,5 Milliarden Euro sein

Eine Zustimmung zu dem Gesetz durch die EU-Staaten steht noch aus, ist diese erfolgt, sollen die Regeln knapp 1,5 Jahre später in Kraft treten.

Quelle: chip.de