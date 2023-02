Eskalation bei Kontrolle: Und Fahrer rammt Motorrad-Polizisten im Rückwärtsgang – Ein Video der Polizei wurde der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es zeigt, wie ein Autofahrer im Rückwärtsgang einen Polizeibeamten anfährt. Die Szenen ereigneten sich im Sommer 2022. Der Fahrer des Wagens, der die Tat vorsätzlich begangen hatte, konnte rundzwei Wochen nach dem Vorfall festgenommen werden. Er bekannte sich in mehreren Anklagepunkten schuldig.

Die Szenen ereigneten sich am 1. Juli 2022 in England und wurden von der Kamera des Polizeibeamten festgehalten. Inspektor Tony McGovern war als Motorradpolizist auf Streife. Dabei fiel ihm ein Pkw-Fahrer auf, der sich „verdächtig“ verhielt. Also führte McGovern eine Kontrolle durch und fuhr mit seiner Maschine neben das Fahrzeug eines Mannes namens Joseph Ward. Es kam zu einem Gespräch zwischen den beiden.

Den Behörden zufolge ging daraus eine Konfrontation hervor:

Das Bildmaterial enthält keinen weiteren Kontext zum Vorfall, sondern beginnt erst spät während der Interaktion der beiden Männer, wie „Carscoops“ berichtet. Außerdem ist die Tonqualität nicht die beste. Demnach fragt Inspektor McGovern Ward nach seinem Namen, woher er komme und wohin er fahre. Schließlich fordert der Inspektor den Fahrer auf, den Motor abzustellen. In diesem Moment beschließt Ward jedoch, seinen Wagen vor das Motorrad des Polizisten zu fahren.

Kaum vor dem Motorradpolizisten angekommen, legt Ward den Rückwärtsgang ein und gibt Gas. Sofort erfasst das schwere Fahrzeug McGovern und schleudert ihn und sein Motorrad zu Boden. Der Fahrer flüchtet. Der Inspektor musste nach dem Zusammenstoß Verstärkung rufen und mit Verletzungen an Beinen, Schultern und Rücken ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von seiner Flucht hatte der Täter nichts:

Den Behörden gelang es, Ward zu identifizieren. Es stellte sich heraus, dass er ein gesuchter Mann war. Er hatte sich in der Vergangenheit als Polizeibeamter ausgegeben und von mindestens einer anderen Person am Steuer eines Fahrzeugs angebliche Bußgelder eingetrieben. Außerdem soll er vier Tage nach dem Angriff auf Inspektor McGovern am 5. Juli einen weiteren Zusammenstoß verursacht und am 6. Juli zwei weitere Polizeifahrzeuge beschädigt haben.

Am 20. Juli wurde Ward in Letchworth festgenommen. Wie die London Metropolitan Police später mitteilte, bekannte er sich vor Gericht in 14 Fällen schuldig, darunter der schweren Körperverletzung, Verkörperung eines Polizeibeamten, rücksichtslosen Fahrens und Nichtanhaltens bei einer Polizeikontrolle. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Inspektor McGovern kommentierte:

„Ich bin seit 18 Jahren Polizeibeamter und hätte nie gedacht, einmal absichtlich auf so gewalttätige und aggressive Weise von meinem Motorrad gerammt zu werden.“ Er befindet sich eigenen Angaben zufolge noch immer in Rehabilitation, sei aber „entschlossen, den Menschen von London zu dienen und gewalttätige und gefährliche Täter von den Straßen zu entfernen“.

