„Es war die Summe der Dinge“: Traditionsbäckerei macht nach 80 Jahren dicht – Nach ganzen 80 Jahren im Geschäft wird nun das nächste Traditionsunternehmen Opfer der hierzulande aktuell so schlechten wirtschaftlichen Lage. Diesmal trifft es die Bäckerei-Konditorei Schumann in der Paul-Roosen-Straße auf St. Pauli in Hamburg, deren Betreiber diesen radikalen Schritt mit deutlichen Worten erklären:

„Wir hatten schlicht die Schnauze voll. Es war die Summe der Dinge.“

Wie Mitinhaber Jörg Schumann gegenüber der „Mopo“ erklärte, haben Probleme mit Angestellten, Umstände mit dem Ordnungsamt, Preissteigerungen für Zutaten und nicht zuletzt für Strom zu dieser Entscheidung geführt.

Von daher hätten die Bäcker in dritter Generation und Eigentümer des Geschäfts sowie des gesamten Hauses gemeinsam beschlossen, dass man „anderweitig mehr Geld verdienen“ könne.

Von außen nicht gleich zu erkennen, offenbaren sich im Inneren des Geschäftes über 300 Quadratmeter Ladenfläche. 200 davon umfasst allein die Werkhalle im hinteren Teil, in welcher die Männer aus drei Generationen der Familie seit vielen Jahren ihrem Bäckerhandwerk gemeinsam nachgegangen sind.

Doch nun sei der Kosten-Nutzen-Faktor einfach nicht mehr gegeben. „Wir hätten schon weitermachen können, aber der Aufwand wurde uns einfach zu groß“, so das bittere Resümee von Jörg Schumann.

