Auch wenn es zuweilen anders wirken mag, wird nicht alles zu Gold, was man in Dubai anfasst. So zum Beispiel der Versuch, das hierzulande jährlich stattfindende und weltweit bekannte Oktoberfest auch in dem Wüstenstaat zu etablieren. Glücklicherweise hat man aber ja einige Deutsche vor Ort, die sich nicht nur mit deutschen Gepflogenheiten auskennen, sondern auch etwas Geld auf der Tasche haben.

Einen Bericht der „Bild“ zufolge wollen die Unternehmer Charles Blume und Dirk Ippen die Wüsten-Wiesen im kommenden Jahr doch noch starten lassen. Möglich soll das die Hilfe des bekannten Promi-Ehepaares Geiss machen, welches dabei helfen soll, einen Investor zu finden.

Wie Blume erklärte, erhoffe man sich dabei Beträge von „etwa 40 bis 50 Millionen Euro“.

Robert und Carmen Geiss, die beide durch eine Doku-Soup auf dem Sender RTLZwei große Bekanntheit erlangt haben, nachdem sie mit der von Robert mitgegründeten Modemarke Uncle Sam zu viel Geld gekommen waren, würden bei Erfolg an dem Projekt beteiligt werden.

Ursprünglich sollte das von Blume und Lippe geplante Volksfest bereits im Oktober 2021 stattfinden, doch diverse Baustellen verhinderten dies bislang. So zum Beispiel ein Rechtsstreit mit der Stadt München, die geklagt hatte, weil eine entsprechende Werbung suggeriert hatte, dass das Original aus München tatsächlich nach Dubai ziehe.

In diesem Zusammenhang untersagte das Gericht auch ein Logo mit Maßkrug, Wolkenkratzer und Riesenrad sowie den Spruch „Oktoberfest goes Dubai“.

Dann sprang auch noch ein philippinischer Investor ab, von dem sich Ippen und Blume einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erhofft hatten, die beide nach eigenen Angaben selbst bereits mehrere Millionen in das Projekt gesteckt haben. Mittlerweile sind zudem zwei der ursprünglich vier Gesellschafter von Bord gegangen.

Doch auch die Behörden des Wüstenstaates mischten sich ein, wo man sich ein Familienfest anstelle eines Trinkgelages wünschte. Und selbst der eigentliche Termin war nicht zu halten, war die Stadt doch mit der zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Weltausstellung in Sachen Großveranstaltungen gut ausgelastet.

Nun soll das Gelände der Expo aber für das Oktoberfest in Frage kommen, welches „Bild“ zufolge künftig unter dem Namen „Family Volksfest der Internationalen Kulturen“ firmieren soll.

Für das vergangene Jahr hatte man ein Festzelt angedacht, welches mit 12.000 Personen doppelt so viele Gäste hätte beherbergen sollen, wie selbst das größte Zelt auf der Theresienwiese. Geplant waren ferner Pferderennen oder auch ein Shisha-Zelt.

Inzwischen ist allerdings nun noch die Rede von einem Zelt für 5.000 Personen.

