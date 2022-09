Es drohen leere Regale: Baumärkte befürchten Engpässe bei der Warenversorgung – Nicht nur der Lebensmittelhandel ist von Versorgungsengpässen betroffen, auch in deutschen Baumärkten tun sich immer mehr Lücken in den Regalen auf. Und wie es scheint, ist dies nur der Anfang, erwartet die Branche doch eine weitere Verknappung in Sachen Warenversorgung.

Einem Bericht der „Lebensmittel Zeitung“ zufolge gibt es dafür mehrere Gründe.

Da wären zum einen die gestiegenen Kosten für Baumarkthändler und für Hersteller, die für zähe Preisverhandlungen zwischen beiden Parteien gesorgt haben. Laut Branchen- und Industrieverbänden sei eine Einigung bislang nicht in Sicht. Wie es heißt, warnt der Industrieverband Garten (IVG) in dieser Angelegenheit vor heiklen „Muskelspielen.“

Dazu summiert sich die gesunkene Kauflaune der Deutschen, die nicht nur auf die neue Sparsamkeit aus Angst vor den explodierenden Energiekosten zurückzuführen ist, auch die massiv gestiegenen Preise im Baumarkt schrecken ab.

So sind die Preise im Einzelhandel für den Baubedarf und den Heimwerkerbedarf allein im Juni um ganze elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – im Juli dann noch einmal um 13 Prozent.

Wo genau sich im kommenden Jahr Lücken auftun werden, ist noch nicht bekannt. Ende letzten Jahres fehlte es vor allem an Dämmstoffen, Aluminium, Stahl, Kupfer sowie Lampen und Leuchten.

